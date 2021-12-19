原标题：放下傲慢与偏见理性看待中国发展

英国《金融时报》日前发表文章指出，西方无力阻止中国崛起，“中国自上世纪70年代走上开放道路以来，就注定（再度）成为世界上首屈一指的国家”。这一观点让人看到，西方媒体从历史发展趋势出发，越来越理性地认识和思考中国发展和中华民族伟大复兴的历史进程。

如何看待中国的发展，对世界各国都是一个重要课题。西方中心主义者视之为洪水猛兽，一直试图扭转这一时代大势。他们甚至“反省”“思过”，将中国崛起的“责任”归咎于对华政策的“失误”。这些“反思”实质上与过往的“中国搭便车论”“美国重建中国论”并无二致，都是“西方中心论”的延续，是对中国发展内生动力和时代发展大势的否定。把西方当成世界发展的根源和主宰，这是典型的傲慢与偏见。

中国的发展，从来都不是西方的“施舍”或“恩赐”，更不由西方主导，澎湃不息的内生动力才是中国发展的根本原因。

中国的发展，是勤劳智慧的中国人民艰苦奋斗干出来的。新中国成立以来，中国从一个“一穷二白”的国家成长为世界制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，如今稳居全球第二大经济体，占全球经济比重约17%，全面建成小康社会，14亿多中国人彻底摆脱了绝对贫困。中国用几十年的时间走过了西方发达国家几百年走过的发展历程，造就了经济快速发展和社会长期稳定的双奇迹，靠的正是一代代人“敢教日月换新天”的发愤图强和辛勤努力。

中国的发展，走的是开放合作、互利共赢之路。改革开放40多年来，中国通过一次次观念嬗变、一轮轮探索突破、一场场攻坚克难，开放的大门越开越大，与世界共享和创造的机遇越来越多。加入世界贸易组织20年来，中国经济与全球经济高度融合，中国发展红利惠及全球，在世贸组织前副总干事易小准看来，这是“互利共赢的经典案例”。如今，中国推动高质量共建“一带一路”，推进全球发展倡议，开放包容的博大胸怀赢得世界多方赞赏，合作共赢的不懈努力造福各国人民。在全球范围内，越来越多有识之士意识到，中国发展是机遇，而非挑战。

中国越发展壮大，遇到的阻力和压力就会越大，面临的外部风险就会越多。如今，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。然而，中国有坚强的领导核心——中国共产党，有以人民为中心的、负责任的政府，有勤劳勇敢的人民，有底蕴深厚的文化，中国走向繁荣富强是历史的必然。中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程！任何人、任何势力、任何国家，想要阻断中国发展进程，既不可能，也不明智。正如《金融时报》这篇文章所说，想要完全阻止中国崛起，“超出了西方的力量限度”。

美国前国务卿基辛格日前说，美国要处理的首要问题不是阻止中国崛起，而是探求在未来如何与中国共存。这是看清历史发展大势、合乎世界发展潮流的理性呼声。它告诉人们，与中国携手寻找和扩大利益交汇点，深化和推进务实合作，才是正确的努力方向。新华社记者 乔继红 孙晓玲

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