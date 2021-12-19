原标题：银行抽奖“万元活猫”当奖品引争议

某银行广东分行推出登录掌银的抽奖活动，奖品是活生生的“万元萌猫”。消息传出引起热议，网友因为观点不合吵翻了天：有人质疑这是“不尊重生命”，担心萌猫受到伤害；也有人反问“宠物店可以卖猫，抽奖送猫怎么不行”？

近日，广州、东莞等广东多地的网友表示，收到了某行广东分行发送的营销短信，称在本月25日之前登录该行APP预约，有机会免费领养萌萌哒布偶活英短一只。

按照短信提供的路径，北京青年报记者登录该行APP，果然发现广东地区“本地优惠”频道头条就是此活动的广告：“预约抽奖赢万元萌猫。”但是此活动只限广东分行掌银客户参与。

根据广东网友发布的截图，该活动每周四10点公布抽奖结果，活动已经进行到12期，下期就是13期。每期的萌猫奖品都有照片、品种、生日、性别、特点等信息，还特别标注已打疫苗。目前应该有12位幸运者获得了奖品猫咪。

“这是不尊重生命！”“银行是怎么想的？动物不是玩物！”“万一不喜欢小动物的人抽到怎么办？小猫会不会被虐待？”“好心疼那些小猫咪！”

消息传出后，很多热爱动物的网友发言表示不能接受，他们认为银行这个活动就是不尊重生命，十分担心被抽中的人并没有那么爱猫，或者没有养猫经验和条件，会让小猫们受到伤害，“如果领养人虐待猫，银行管不管”？

不过，也有不少网友表示，既然宠物店的买卖很正常，这个活动就可以理解。“能用来买卖的猫为什么不能来抽奖？” “不喜欢猫的人也不会去抽奖吧？作为一个爱猫人士，我没觉得这个活动有什么不妥。”

北青报记者发现，不管是在哪个线上平台，这条新闻的评论里，两派网友都是针尖对麦芒，互不相让。

截至目前，该银行广东分行并未对此事发布官方回应。不过，活动合作方广州漫萌策划宠物科技有限公司工作人员表示，银行会负责把控猫咪的品质，广州市内该公司负责运送，广州之外的中奖客户则要自行承担运费，因为“猫不能快递，只能专门托运”。该工作人员还透露，“猫是银行买单，一只猫银行要给几万元”。

天眼查信息显示，广州漫萌策划宠物科技有限公司的经营范围包括宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品批发；宠物饲养等。

文/本报记者 程婕

(责编：刘佳、杨迪)