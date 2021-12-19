原标题：25至50元不等 豆瓣账号竟在网上公然卖

针对评分机制争议，近日豆瓣回应表示，一直在对疑似违规账号和评价进行清理，仅2021年就清理非正常评分1000万条，处理违规账号20万个。不过，北京青年报记者看到，在一些发卡平台和电商平台上，目前花费25-50元便可以买到注册10多年的豆瓣账号。

网上竟可买到豆瓣账号

随即接到反诈提示电话

12月17日，北青报记者在某电商网站搜索“豆瓣账号”，出现了几个店铺及商品，如“优质豆瓣小组电影影评你想要的豆瓣”，其标价仅1元。经过与店铺客服询问可知，该价格并非真实定价，客服随即发过来一个网站链接，示意可以直接在上面下单。

北青报记者看到，这一网站叫“购卡啦商家”，其中可以购买“豆瓣账号”，还可以选择购买哪年的账号，比如2005年-2006年注册的账号定价50元一个，2007年-2009年注册的账号定价45元一个，2009年-2013年注册的账号定价30元一个，2014年-2018年注册的账号定价25元一个。

购买后，会收到系统卡密，通过手机、电脑皆可登录，这些账号都没有被绑定手机号，登录后需要绑定手机号。购买登录后，系统会提示“你的账号已被锁定”，可以点击“去自主解锁”，接收邮箱验证码即可解锁。

一位客服提示称，这些账号大部分都是之前有人专门注册，用来囤号。这些号不能在租房、兼职类小组发言，但可以用来发影评等内容。

意外的是，北青报记者在随后接到了来自属地派出所反诈民警的提示电话，询问“近期是否有参与刷单活动”？民警提示称：“根据大数据提示，你登录的购卡啦网站涉嫌通过刷单活动，进行资金诈骗，请注意防范。”

对此，客服解释称：“这是一个发卡平台，估计是被人举报了，不放心可以走平台交易，我们每个月都有成交的。”

派单群里发布刷单信息

大量水军可“接单控评”

那么，谁在买这些豆瓣账号？他们又为何要购买他人的账号？央视最近报道称，有的影视剧还未播出，网上就已经有大量评分出现。

在调查过程中，央视记者以粉丝身份进入某“水军”派单群，发现在这个聊天群里，频繁有人发出招聘兼职刷分控评的信息。业内人士指出，往往一条1元钱甚至几角钱的价格，能吸引大量“水军”接单进行控评。

豆瓣回应北青报记者表示，对于买卖账号、水军控评等行为，平台其实也是深恶痛绝的，因为它破坏了正常的社区生态。曾经发现过一个买卖账号的平台，上面明码标价各大互联网平台或App的账号，豆瓣也希望能尽快铲除这些黑灰产业，还用户和平台一个正常的网络环境。

“进行水军招募或接受招募、买卖账号进行刷分，是严重违反豆瓣社区规范、破坏评分公正性的行为，也是豆瓣严厉打击的行为，我们一旦发现这样的行为，将会对账号进行永久停用处理，”豆瓣官方表示，“依托于十几年以来豆瓣积累的技术手段和经验，水军是无法影响豆瓣评分的。我们使用大数据的力量，识别不可信账号及不可信打分，把它们排除在评分计算之外。而且，参与的水军规模越大，特征就越明显，也越容易被识别和处理。水军公司手中看起来浩浩荡荡的账号，实际上打分都不会被计算在内。”

专家表示账号买卖有风险

水军破坏公信力甚至违法

“25-50元就可以买到一个豆瓣的多年老号，这也侧面说明豆瓣的账号价值不高。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林说，但账号买卖是有风险的。

他说，对于账号实名注册人，账号的违规违法行为，可能会传导到账号所有人自身，比如通过买账号实施诈骗、通过买账号来宣传非法内容，如果这些内容最终被追究，可能会让账号实名登记者承担法律责任。

“另一方面，用户的信息往往和账户绑定，通过出售账户，对方也会了解你的隐私信息，而这些隐私信息最终会被转手倒卖，甚至成为精准诈骗的基础信息数据。”盘和林说。

“豆瓣的刷分、超前点评等，是发行方为了预热市场做的营销行为，他们为了追求票房，会买账号利用水军以各种方式刷评分。”中国艺术研究院影视系研究员、中国影协电影数字制作委员会副会长刘藩介绍说，“但这种做法的影响力往往不长久，因为国内的观众数量比较多，因此在大规模上映后，两三周后评分就比较稳定了。”

他说，目前观众和电影产业从业者还是比较看重豆瓣的评分。从观众的角度来看，他们希望第一时间看过电影的意见领袖等给出的客观意见。“刷分的可信度要打个折扣。等大规模上映后，口碑会在两三周之内趋于正常，如果片子的品质比较差，但前期的评价太高，那么落差带来的坏口碑传播得更快。”

那么平台应该如何做？刘藩说，平台需要“去噪”，把这些超前的、水军的、过吹的、过黑的都过滤掉，要维护平台的公正性、纯洁性。当然，平台也需要不断和小号斗智斗勇，优化出更好的算法，不采纳不正常的观点。

中国人民大学文学院副院长、电影学副教授陈涛对北青报记者表示，“‘水军’对影视剧控评的行为，不仅会破坏打分平台的公信力，而且会对影视作品的传播和接受产生不良的影响，甚至还有可能涉嫌违法。”

他说，网络“水军”在刷分控评时，往往是没有看过该作品的。这样的控评内容，是有迹可循的：它们往往是大同小异甚至一模一样的，那是源自“水军”复制粘贴的结果。“我们倡导一种健康、纯净的网络打分及评价平台，能够真正使优秀的影视作品脱颖而出，并推动艺术欣赏和批评生态健康发展，最终反哺影视艺术的创作，令我国涌现出更多真正高质量的影视作品。”

文/本报记者 温婧

统筹/余美英

内存

豆瓣今年已被处理多次

国家互联网信息办公室负责人12月1日约谈豆瓣网主要负责人、总编辑，针对近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。北京市互联网信息办公室对豆瓣网运营主体北京豆网科技有限公司依法予以共计150万元罚款的行政处罚。

2021年1月至11月，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，对豆瓣网实施20次处置处罚，多次予以顶格50万元罚款，共累计罚款900万元。

12月9日，工信部方面因“App超范围、高频次索取权限，非服务场景必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为”，责令豆瓣App下架。

(责编：刘佳、杨迪)