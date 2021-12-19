原标题：扫码点餐强制关注公众号？腾讯要求开发者自查

12月18日，上海市消保委发布消息，称腾讯公司向开发者推送了关于自查“扫码点餐强制关注公众号”问题的通知。

二维码重构餐饮消费中商家与消费者的关系，纸质菜单反而成了“稀缺品”，由此带来的餐饮服务质量下降、消费群体歧视、个人信息泄露、强制关注公众号等问题接踵而至。

此前，北京青年报记者也曾经针对二维码点餐的现状进行调查，发现扫码点餐“先关注公众号”本是商家在后台可以“自选”的项目，并非必须关注才可点餐。本来是既可以扫码点餐也可以人工点餐的选择项，如今却变成了变相“强制”扫码点餐。更让人不安的是，扫码点餐背后还暗藏着强制关注和信息收割的陷阱。

今年4月，上海市消保委已经多次呼吁“餐厅应该不收集或者尽可能少收集消费者信息”。日前，中国消费者协会表示，“扫码点餐”不应成为“单选题”，警惕“消费便利”变成“消费烦恼”。中消协指出，仅提供“扫码点餐”涉嫌过度收集消费者个人信息，侵害了消费者的公平交易权，不提供现场菜单有损消费者的知情权，新技术应用不应成为特殊消费群体的消费阻碍。

对此，上海市消保委认为，扫码点餐应以不获取或尽量少获取消费者信息为前提，餐厅应同时提供人工点餐选择。

而上海市消保委透露，近日，腾讯公司向开发者推送了关于自查“扫码点餐强制关注公众号”问题的通知。该通知指出，微信平台提醒开发者自查是否存在“扫码点餐强制关注公众号”问题，并及时进行整改，为用户提供良好的点餐体验。平台将于 2022 年1月17日开始对此类问题进行核查，违规的公众号将被限制二维码打开公众号功能。文/本报记者 张鑫

(责编：刘佳、杨迪)