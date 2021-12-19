原标题：“雷伊”继续影响南海及华南沿海 内蒙古等地有明显降温

中新网12月19日电 据中央气象台网站消息，20日至21日，受台风“雷伊”外围环流影响，江南、华南中东部和南部等地部分地区有中到大雨，其中，广东东南部沿海、福建东南部、台湾岛北部的部分地区有暴雨。21日至22日，受冷空气影响，内蒙古东部、东北地区有4～6级偏北风；大部地区气温将下降6～10℃，局地降温幅度可达14℃以上。

台风“雷伊”影响南沙群岛等

昨日08时至今日06时，受台风“雷伊”和冷空气共同影响，南沙群岛、西沙群岛、中沙群岛等出现8～10级阵风，局地11～12级；南沙群岛附近海域出现大到暴雨，局地大暴雨。

“雷伊”将继续影响南海及华南沿海

中央气象台12月19日6时继续发布台风蓝色预警：今年第22号台风“雷伊”(超强台风级)的中心今天(19日)早晨5点钟位于海南省三沙市永兴岛以南方向大约440公里的南海西南部海面上，就是北纬12.9度、东经111.8度，中心附近最大风力有16级(55米/秒)，中心最低气压为930百帕。

预计，“雷伊”将以每小时15～20公里的速度向西北转偏北方向移动，逐渐向海南岛东南部海面靠近，强度逐渐减弱；20日将由北偏东转向东北方向移动，并将于21日夜间在南海北部海面逐渐减弱消散。

受台风和冷空气的共同影响，19日08时至20日08时，台湾以东洋面、台湾海峡、巴士海峡、南海大部、中沙群岛、西沙群岛、琼州海峡以及海南岛东部和南部沿海、广东中东部沿海、福建沿海将有7～9级大风，其中南海中部偏西海域、南海西南部海域、西沙群岛将有10～12级大风，“雷伊”中心经过的附近海面和岛屿的风力将有13～16级，阵风17级及以上。南沙群岛及其附近海域有6～7级大风，阵风8级。

19日08时至20日08时，海南岛东南部局地有大雨到暴雨(40～60毫米)；西沙群岛、中沙群岛部分岛屿有中到大雨，局地暴雨。

20日至21日，受台风外围环流影响，江南、华南中东部和南部等地部分地区有中到大雨，其中，广东东南部沿海、福建东南部、台湾岛北部的部分地区有暴雨。

台风“雷伊”未来60小时路径概率预报

内蒙古东部东北地区等地将有明显降温

21日至22日，受冷空气影响，内蒙古东部、东北地区有4～6级偏北风；上述大部地区气温将下降6～10℃，局地降温幅度可达14℃以上。

未来三天具体预报

12月19日08时至20日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、西藏东部、青海南部等地的部分地区有小雪。海南岛等地有中到大雨，局地暴雨(50～60毫米)。内蒙古西部、辽东半岛等地的部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(12月19日08时-20日08时)

12月20日08时至21日08时，新疆北疆北部和伊犁河谷、内蒙古东北部、黑龙江北部等地的部分地区有小雪或雨夹雪。江南中南部、华南中东部和南部等地的部分地区有中到大雨，其中，广东东南部沿海等地局地有暴雨(50～60毫米)。内蒙古中东部、黑龙江东南部等地的部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(12月20日08时-21日08时)

12月21日08时至22日08时，新疆南疆盆地等地的部分地区有小雪。福建大部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中，福建东南部、台湾岛北部等地局地有暴雨(50～60毫米)。内蒙古中西部、黑龙江东部、西藏北部等地的部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(12月21日08时-22日08时)

(责编：刘佳、杨迪)