原标题：魏杰：强调房地产健康良性循环，预计有四件事情要做

三亚·财经国际论坛18日在线上线下同步举行。清华大学创新创业与战略系教授、文化经济研究院院长魏杰出席论坛时称，房地产是一个非常特殊的产业，产业政策跟一般产业不同，原因是其有两重属性，一个是消费属性，用来住，另一个是投资属性，能增值保值，而在强调房地产的健康和良性循环的情况下，预计要有四件事情要做。

“原则上讲，要以消费属性为基础，消费属性基础上才有资本属性。”魏杰认为，两种属性中，不能让资本属性过度扩张，尤其不能让资本属性脱离消费属性。一旦资本属性脱离消费属性，必然形成泡沫甚至导致整个经营风险的压力。

魏杰直言，从消费的属性来讲，我们强调房地产的健康和良性循环，我估计有四件事情要做。

第一，房地产高杠杆高周转的发展模式将成为过去，未来将解决这个问题。

第二，所有的房地产商必须尊重房地产经济规律，就是在房地产消费属性和资本属性这两种属性中间，要以消费属性为基础，不要在没有消费属性的地方盖房子了。

第三，对于已经出现风险的房地产商要加快解决风险问题，在解决风险时要坚持的原则是市场化原则和法治化原则。

第四，实施“一城一策”，中国的城市化已经出现很大差别，房地产如果以统一的政策来做，一定损害消费型的需求，应该“一城一策”。

魏杰称，如果上述四件事情能够做好，房地产行业大致可以实现良性循环和健康发展。(记者 夏宾)

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