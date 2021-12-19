原标题：世界最强流深地加速器首批成果发布：中国核天体物理研究达国际先进

中新社北京12月18日电 (记者 闫晓虹) 中核集团披露，中国首个深地核天体物理实验项目——锦屏深地核天体物理实验首批实验成果发布会18日在北京举行。首批发布4个核天体物理关键反应实验研究，测量灵敏度和统计精度均高于国际同类装置水平，达到国际核天体物理直接测量的最大曝光量、最宽能量范围和最高灵敏度。

此举标志着中国核天体物理实验研究步入国际先进行列，中国成为世界上第三个具备开展深地核天体物理研究的国家。

美国核天体物理联合会前主席迈克尔·威彻，欧洲射线天体物理实验室负责人罗兰·戴尔、日本国家天文台尾野敏贵分别发来视频祝贺和肯定。

据介绍，核天体物理是基础科学研究的前沿领域之一。中国物理学长期发展规划中将核天体物理列为重要发展领域，而基于深地实验室的天体核反应测量能够提供最基础和精确的实验数据。

中国锦屏地下实验室位于四川省凉山州锦屏山，是目前世界上最深的地下实验室，垂直岩石覆盖达2400米。为更好开展核天体物理关键反应直接测量研究，中国原子能科学研究院牵头联合中科院近物所、北京师范大学等国内外优势力量，在中国锦屏地下实验室完成深地加速器安装运行。2020年12月26日，强流加速器成功出束，成为世界上最强流深地加速器。(完)

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