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前11个月央企实现净利润1.75万亿元

2021年12月19日08:53 | 来源：新华网
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原标题：前11个月央企实现净利润1.75万亿元

　　新华社北京12月18日电（记者王希）今年以来，中央企业国企改革三年行动成效显著，重大科技创新和重大工程成果丰硕，前11个月实现净利润1.75万亿元。

　　这是记者从国务院国资委12月18日举行的中央企业负责人会议上了解到的信息。

　　“中央企业以创纪录的效益增长，有力支撑了我国经济总量和人均国内生产总值的进一步提升。”国资委党委书记、主任郝鹏在会议上说。

　　今年前11个月，中央企业实现利润总额2.3万亿元、净利润1.75万亿元，石油石化、钢铁、煤炭等企业盈利水平和增利贡献显著提升。

　　前11个月，中央企业营业收入利润率为7.1%，同比提升1.1个百分点；研发投入强度为2.3%，同比提高0.1个百分点；累计上缴税费2.2万亿元，同比增长19.1%。

　　截至11月底，中央企业资产负债率为65.1%，基本保持稳定。

　　今年以来，中央企业战略性新兴产业布局进一步加快，前三季度央企战略性新兴产业完成投资7267亿元，同比增长6.3%。

(责编：刘佳、杨迪)

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