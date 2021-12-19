原标题：探访冬交会 感受丰收大集的“科技范儿”

入冬的海南瓜果飘香，“南菜园”迎来热闹的丰收大集。正在举行的2021年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上，琳琅满目的农产品让人既饱眼福、又饱口福。先进的智慧农业设备和技术、农作物新品种也纷纷亮相，让客商和观众领略到浓浓的“科技范儿”。

本届冬交会首次设置了现代种业与数字农业展区，集中展示海南南繁育种科研、智慧农业发展成果。在该展区，海南波莲水稻基因公司总经理曾翔忙得连轴转，向一批批观众展示先进育制种技术。公司展位里，栩栩如生的沙盘模型还原了品种选育、种子加工等场景，涵盖水稻育制种全流程。

“沙盘展示的是公司研发的遗传智能化育制种技术，可以将作物育种周期缩短5到6年，减少育种成本三分之一以上。”曾翔介绍，公司已和几十家种业企业、科研院所签订合作协议，为对方提供高效的育种服务。

得益于得天独厚的气候和生态优势，海南成为全国重要的“南菜园”。瓜菜出岛规模逐年扩大的同时，一批批育种科研新成果落地推广，不断丰富消费者的“舌尖体验”。

近年来，榴莲市场热度走高，但产品几乎完全依赖进口。在海南省农业科学院展厅，展出的榴莲新品种让观众好奇不已：“国内也能种榴莲？”

海南省农业科学院热带果树研究所所长冯学杰介绍，该所开展了榴莲优质品种资源引进、区域性种植适应性评价等，选育出3个榴莲品种，在三亚市、保亭黎族苗族自治县等地种植了2.5万亩，“明年起榴莲陆续大规模挂果，到时消费者就能品尝到‘国产榴莲’的味道了。”

不仅榴莲，个小皮薄的“美颜”西瓜、肉质鲜嫩的“虎龙杂交斑”石斑鱼等新品种借势冬交会签下一个个合作订单，将加速“飞向”各地居民餐桌。

良种配良法，高效栽培技术帮助农民种出好产品、卖出好价钱。在昌江数字农业馆，“捕风”“捉影”的数字农业物感基站吸引不少观众围观。设备实时监控种植基地，采集气候、土壤等数据，并传送到智慧大屏和手机上，为标准化种植管理提供决策依据。

记者还在馆内看到，随着农产品订单落地，大数据平台上同步更新着最新订单和成交金额，并进行大宗农产品采购数据分析。

“我们打造了涵盖种植、管理、销售、物流的全流程数字农业服务体系。”海南生产队网络科技公司总经理杨慧博说，企业整合昌江农户分散种植的农产品，实行统一品牌包装、电商销售、物流配送等，大大降低销售成本。

从新品种、新技术到新产品，依托全产业链科技创新，海南热带特色高效农业“金字招牌”越擦越亮。展会上，中国热带农业科学院带来了上百种科技转化产品、90余种热带作物种子种苗。依托自主选育的优良品种，自主研发的高效栽培技术、精深加工工艺，该院打造出斑斓面膜、胡椒香水、100%黑巧克力、香草兰绿茶等“爆款”新产品。

与主粮作物相比，热带作物在我国种植规模不大，但在科技赋能下，“小作物”有望“长成”大产业。本届冬交会开幕以来，中国热科院展区人流不断。该院成果转化处工作人员张小燕说：“围绕可可、咖啡等热带作物种植和加工，许多企业上门与我们洽谈合作，冬交会将加快推动科技成果落地转化。”新华社记者罗江

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