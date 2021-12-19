原标题：科创中国知识产权服务中心在津启动

中新网天津12月19日电 (记者 张道正)科创中国知识产权服务中心18日在天津正式启动，一站式云服务平台的上线运营，是“科创中国”品牌在知识产权科技服务领域，以政府引导、企业经营、市场化运作模式运营发展的重大创新示范。

启动仪式上，国家知识产权局天津代办处正式进驻，天津市知识产权局、天津高新区管委会和天津市产权交易中心现场签约，联手打造知识产权评估交易全新模式。建行天津分行与服务中心正式签约，成为入驻华北地区的第一个“创业者港湾”，将为科技型中小微企业提供了创业创新金融服务。

天津市科协副主席张丽珠在致辞中说，科创中国知识产权服务中心是“科创中国”品牌首次在知识产权领域的创新示范，也是天津市科协和滨海新区政府积极开展“科创中国”创新枢纽城市建设，探索“科创中国”品牌在知识产权这一科技服务细分领域，以政府引导、企业经营、市场化运作模式运营发展的重大创新举措。

天津市知识产权局副局长郭文强在启动上线仪式上说，天津滨海高新区是国家级高新技术产业开发区和国家自主创新示范区，依托“科创中国”的平台优势以及天津市建设知识产权强市的政策支持，高标准建设运营科创中国知识产权服务中心，为广大企业和创新主体提供一站式全链条知识产权服务。势必加速高新区科创要素集聚，激发各类科创资源活力，巩固在高新技术产业领域的领先优势，进而形成示范带动效应，对天津市乃至整个区域的知识产权保护工作和科技创新活动起到重大支撑引领作用。

天津滨海高新区党委书记、管委会主任夏青林在致辞中说，推进科创中国知识产权服务中心建设，高新区充分动员了各方主体、整合各类资源、形成强大合力，初步构建起了多方参与、高效协同、互利共赢、高质量可持续的总体格局，平台化、市场化、专业化、生态化的运作模式，全产业、全过程、全链条、全方位的资源矩阵。截止目前，已经引驻、正在洽谈、意向入驻的高水平专业服务机构数十家，这也从侧面证明了服务中心潜藏的可塑性和巨大价值。

据了解，“科创中国”品牌是中国科协助力经济社会高质量发展的一张新名片，旨在推动聚合优化产学研金用多方力量，加速科技成果转化和技术应用，促进地方经济发展。科创中国知识产权服务中心是“科创中国”品牌和知识产权服务的有机结合，可以有效推动科创全域要素在知识产权产业生态体系中集聚，让更多的社会科技服务者为我国高质量发展贡献力量。(完)

(责编：刘佳、杨迪)