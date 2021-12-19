12月18日，2021东湖国际人工智能高峰论坛在武汉市成功举办。论坛现场，武汉昇腾人工智能生态创新中心、智能遥感开源生态联盟、多模态人工智能产业联盟、武汉人工智能研究院等组织成立，湖北人工智能人才发展加速计划发布，依托人工智能计算中心将进一步带动科研创新，通过科研创新加速孵化行业应用创新，从而汇聚更多企业、机构和组织，形成产业聚合发展，同时吸引和培育高质量AI人才，共同推动人工智能产业高质量发展。

本届论坛邀请到政府机构、专家学者、企业领袖、行业组织等人工智能领域嘉宾出席，围绕“智能引领 创新未来”主题，共同探讨世界人工智能发展新趋势和新挑战，促进国内外人工智能创新思想、技术、产业、应用、人才的集聚和落地。

武汉人工智能计算中心，是具有公共服务性质的人工智能算力基础设施。武汉开创了“一中心四平台”的人工智能计算中心建设 “武汉模式”；让业界见证了5个月快速上线，投运即饱和运营的“武汉速度”；构建起人工智能和高性能计算的“武汉架构”。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在致辞中表示：”武汉的成功实践说明，人工智能产业的发展离不开‘政产学研用’各方的通力协作，华为将坚持技术创新，致力于打造昇腾AI基础软硬件平台，与产业界共同推动人工智能产业高质量发展和数字经济的腾飞。”

人工智能计算中心作为城市新型公共基础设施，为企业、组织机构、科研院校等提供普惠AI算力。当前，采用集约化方式建设公共算力已形成广泛共识，基于昇腾AI基础软硬件平台，全国有二十多个城市正在建设或准备建设人工智能计算中心。

武汉昇腾人工智能生态创新中心成立

生态创新中心是人工智能计算中心运营、提供服务和创造产业价值的主体。武汉昇腾人工智能生态创新中心正式成立，与武汉人工智能计算中心一起，可对外提供公共算力服务、应用创新孵化服务、产业聚合发展服务、科研创新和人才培养服务。

武汉昇腾人工智能生态创新中心成立

依托武汉人工智能计算中心，中科院自动化所、武汉大学、清华大学分别发布图文音多模态大模型“紫东.太初”、遥感影像智能解译深度学习专用框架“武汉.LuojiaNet”、蛋白质折叠预测等多项AI创新成果。通过科研创新加速应用创新孵化，带动产业聚合发展。半年以来，武汉人工智能计算中心已吸引100多家企业入驻，日均算力使用超过90%，联合孵化出50多类场景化解决方案，覆盖智能制造、智慧城市、数字农业、自动驾驶等应用场景。

通过构建本地生态发展团队，武汉人工智能计算中心探索出一条生态发展道路，构筑起“政产学研用”完整的人工智能产业服务体系。

两大联盟成立，加速产业聚合发展

依托武汉人工智能计算中心，以大算力孵化大模型，使能新应用，加速科研创新到产业落地。目前，中科院自动化所、清华大学、武汉大学等顶级科研机构已与武汉达成合作意向，并以此带动更多企业和高级AI人才落地武汉，形成产业聚集发展的规模和态势。

本次论坛期间，智能遥感开源生态联盟和多模态人工智能产业联盟成立，旨在搭建信息交流的平台，充分发挥桥梁作用，促进产业成员的深度交流与合作，以大算力孵化大模型更多创新应用，加速千行百业数字化转型和智能升级。

智能遥感开源生态联盟由中国科学院龚健雅院士牵头，吸引到航天宏图、二十一世纪空间技术应用、北京飞渡网络科技、北京超图软件等来自智能遥感领域的企业、高等院校、科研院所等加入，以行业和企业实际需求为目标，在智能遥感开源生态领域开展基础研究、技术研究和产品研制，形成技术标准和服务规范，推动智能遥感开源生态的繁荣与发展。

智能遥感开源生态联盟成立

多模态人工智能产业联盟由中科院自动化研究所牵头，吸引到中国移动、新华社、华为、爱奇艺等多家企业、机构和科研院所加入，将基于“紫东.太初”大模型等多模态科研成果，孵化更多行业应用，探索通用人工智能新路径，打造具有国际影响力的多模态人工智能产业战略力量。

多模态人工智能产业联盟成立

人才引育和发展加速，共筑湖北AI人才根基

人才培养是构建昇腾AI产业的基石。武汉拥有高校130所，在校学生160万人，院士81人，已经具备良好的科研和人才培养生态。为进一步深化人工智能方向的智能基座产教融合，武汉昇腾人工智能生态创新中心面向湖北省高校，正式启动“湖北人工智能人才发展加速计划”，包括人工智能相关教材知识体系更新，师资力量培养，教学手段创新，鼓励基于昇腾AI的原创性科学研究等，共筑湖北省数字经济发展人才根基。

湖北人工智能人才发展加速计划启动

武汉人工智能计算中心带动产业聚合，推动科研创新和人才培养。武汉引入了中科院高科技人才资源，成立武汉人工智能研究院，组建人工智能博士后科研工作站，引入和培育本地中高端研发和产业人才。武汉人工智能研究院将以研发人工智能大模型为基础，建设人工智能创新平台和产业示范高地，赋能千行百业智能升级。

(责编：李源、董童)