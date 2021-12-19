12月19日，在华为云北京城市峰会上，华为公司高级副总裁、华为中国区总裁鲁勇发表《拥抱数字化转型大潮，共同打造数字经济新竞争力》主题演讲。他表示，数字化转型关系着中国数字经济的成败，推动国企数字化转型是实现国家发展目标的重要手段。

华为公司高级副总裁、华为中国区总裁鲁勇（受访者供图）

鲁勇表示，数字化转型先行者已经获得了强大的先发优势，加快数字化进程，已成为领先企业实现跨越式发展的必然选择。国企的数字化转型，不仅是做强做大的途径，更关系到中国数字经济的成败。数字化转型要逐步深化，稳中求进。国企肩负着稳定社会运营、引领科技创新、实现核心科技自立自强、保障业务连续、双碳战略实施主力等重任，需要兼顾经济价值、商业价值、产业价值和社会价值。在大力发展国企数字化转型的背景下，国企数字化转型不仅要热度，更要保持理性、一步一个脚印扎实前进。从基础信息化，到实现全面信息化和关键业务流程可视化，再到具备全局可视化及分析能力的全面系统化，最终通过AI等技术应用，实现业务管理向全面智能化发展，实现智慧生态化。

鲁勇认为，企业数字化转型归根结底要解决企业成本和效率两大问题，并围绕“多打粮食，增加土地肥力”而开展。数字化转型的目标是实现企业主业的成功，通过意识的转变、组织的转变、文化的转变、以及方法的转变和模式的转变，围绕三大关键要素，即对准用户体验统一数字化入口、对准业务作业作为转型突破口、通过打造构建在云上的统一数字平台HIS，沉淀企业公共能力，实现各业务场景灵活调用和共享。

数字化转型涉及多种因素，需要充分发挥技术的力量。华为基于自身实践，以及帮助客户解决转型中问题的经验，提出了“智能体”这一数字化转型的技术参考架构，企业可以在架构牵引下，通过场景驱动，小口切入，快速迭代，逐步实现数字化转型从低阶到高阶的跨越。同时，华为公司也将30多年在ICT领域的技术积累、产品解决方案，以及在自身数字化转型中沉淀的技术、工具和经验，以云服务的形式开放出来，为产业赋能。

鲁勇介绍，华为公司持续用创新技术赋能产业，深度参与了北京各行各业大型企业的数字化转型，在制造、金融、建筑等领域与客户共同打造了多个业界领先实践。未来，华为将与北京的企业及伙伴一起，共同肩负起数字化转型的历史使命，迈出深化数字化转型的扎实脚步。

(责编：曹淼、董童)