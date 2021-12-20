自然资源部与联合国粮农组织签署谅解备忘录 在耕地保护等领域开展合作
2021年12月20日14:42 | 来源：人民网
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图为12月19日拍摄的广西钦州市钦南区久隆镇田园景色（无人机照片）。新华社记者 张爱林 摄
人民网北京12月20日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，自然资源部与联合国粮农组织近日举行视频会议，签署《中华人民共和国自然资源部与联合国粮食及农业组织谅解备忘录》（以下简称谅解备忘录）。
据了解，在谅解备忘录框架下，自然资源部将与联合国粮农组织在自然资源调查监测、生态系统修复、耕地保护、土地整治、乡村国土空间规划、资源可持续利用、气候变化减缓与适应、发展蓝色经济等领域开展互利合作。粮农组织将在联合国可持续发展目标框架下，结合国别规划框架，持续推进粮农组织与全球环境基金的各类项目，帮助中国实现更好的生态环境、粮食生产、营养水平，推动中国及自然资源部的相关倡议，与国际分享中国经验和最佳实践。
此外，自然资源部国土卫星遥感应用中心与联合国粮农组织数字信息司签署了项目执行协议，开展卫星遥感数据与技术共享和应用合作。
(责编：杨曦、吕骞)
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