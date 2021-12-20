人民网记者 孙博洋

当前，我国经济已经进入新的发展阶段，同时国际形势也发生了巨大变化，基于此而适时提出的构建国内国际双循环，为经济发展指明了方向，而扩内需促销费也成为立足国内大循环的重点之一。

国家统计局数据显示，2021年前11个月，社会消费品零售总额保持两位数较快增长，消费市场延续复苏态势。

近期举行的中央经济工作会议提出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

如何扩大内需，更好发挥消费在拉动经济增长中的作用，稳住经济大盘，成为各界关注的焦点。

稳字当头 发挥消费对经济拉动基础性作用

61.7%，这是2021年上半年最终消费支出对经济增长的贡献率，消费作为国民经济“稳定器”的作用突显。

国家统计局公布数据显示，前11个月，社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，两年平均增长4.0%。

但值得注意的是，1-11月份，受到芯片供给影响，汽车供给不足，导致汽车消费下降；在11月份，受到散发疫情的影响餐饮收入受疫情影响还是比较明显，速度由增转降。

这说明，虽然我国消费市场总体呈现稳步恢复的发展态势，但恢复不均衡、基础不稳固的问题仍然突出。

经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源表示，消费对经济增长发挥着基础性作用。中国经济增长将来最大的生产空间就是消费，而且消费一方面关联着经济增长，另一方面又关联到人民群众美好生活的实现，所以抓住消费就是抓住了核心问题。

国家行政学院经济学部副主任王小广认为，未来中国经济增长的巨大潜力在于受抑制的巨大消费潜力的不断释放。消费率上升、消费对经济增长贡献率的提高，是一种内在趋势。从成长趋势来看，具有非常大的增长空间，而服务消费增长的潜力更大，估计未来相当长一段时间内，我国最终消费对GDP增长的贡献将保持在3-4个百分点。

第104届糖酒会上观众围聚在展台边试吃。人民网记者 孙博洋摄

中制智库理事长新望表示，中央经济工作会议在谈到稳中求进、经济增长的时候，最重要的一个方面就是要塑造经济发展的新动能。尤其是在疫情之后，全球经济增长普遍放缓的情况下要探索如何稳中求进，找到新的经济增长动能。旧的动能讲的是投资驱动，出口拉动，而新的动能强调的是创新驱动，消费拉动。

中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆表示，消费是最终需求，是生产的目的与动力。同时，消费品是消费的载体，消费品质量安全对于保障人民群众健康安全，使人民群众更有获得感和幸福感，对于推动经济社会高质量发展，具有重要的意义。

政策利好叠加 消费市场稳定复苏态势不改

当前，消费升级的趋势仍在继续，从中央到地方一系列扩内需促销费的政策叠加生效，对消费市场复苏起到积极作用。

对于 “消费降级”说法，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在近日回应时表示，近两年消费形势往往会受到疫情的扰动，但从总体来看，消费升级的态势在持续，并没有看到消费降级的变化。

国家统计局发布数据也显示，今年1-11月份，限额以上单位金银珠宝类和文化办公用品类等升级类商品的零售额同比分别增长34.1%和20.2%，明显快于全部商品零售额增速。

同时，去年以来，一系列中央层面促消费政策推出，为消费市场复苏提供了政策支持。

去年9月，国务院发布了《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》；今年3月，发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》；今年9月，商务部印发《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》。

在地方，各地扩内需促销费政策纷纷落地，实打实的促进了居民消费。

今年7月，经国务院批准，在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市率先开展国际消费中心城市培育建设。

北京工商大学服务业与数字发展研究院院长孙永波认为，我国中等收入阶层规模逐渐壮大，庞大的消费市场、丰富的消费场景，扩大内需将成为未来很长一段时间内我国经济发展的支点。

第四届进博会上，在食品及农产品展区，来自全球的各种特色美食吸引参观者驻足、品尝。人民网记者 翁奇羽摄

王小广表示，巨大消费潜力的释放仍面临许多体制机制性的“梗阻”，使居民的平均消费倾向与边际消费倾向下降，目前两者的水平比发达国家同一阶段偏低15-20个百分点。未来必须深化与消费增长相关的收入分配改革，优化消费环境，建立更多的国际消费中心，以提高居民平均消费倾向和边际消费倾向，从而全面改善社会预期。

“六稳”“六保”增信心 让居民能消费敢消费

中央经济工作会议提出，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。

消费的主力军是居民消费，不断改善民生，增加就业和居民收入，加强社会保障和福利，对于提升居民消费水平十分必要。

国家统计局发布的数据显示，1-11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。

“保就业”就是“保民生”，“保市场主体”就是“保就业”，居民有就业才会有收入，才能够实现消费。

中央经济工作会议指出，市场主体承载着数亿人的就业创业。要继续面向市场主体实施新的减税降费，帮助他们特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。

在金融扶持方面，会议指出，加大对实体经济融资支持力度，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。

同时会议指出，要抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措。推动财力下沉，更好支持基层政府落实助企纾困政策和保基本民生保工资保运转。

国家统计局数据显示，前三季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长9.7%，两年平均增长5.1%，与经济增长基本同步。同时，工资性收入稳定增长对居民增收发挥了关键作用，前三季度全国居民人均工资性收入同比名义增长10.6%。

北京工商大学服务业与数字发展研究院院长孙永波认为，我国中等收入阶层规模逐渐壮大，庞大的消费市场、丰富的消费场景，扩大内需将成为未来很长一段时间内我国经济发展的支点。

同时，乡村振兴战略、共同富裕等一系列的国家战略的逐步实施，也必将为消费市场带来新的增长点，消费复苏形势也将进一步向好。

(责编：孙红丽、吕骞)