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数智时代，汽车产业正迎来新一轮颠覆性变革

人民网记者 王震
2021年12月20日16:09 | 来源：人民网
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在新一轮科技革命背景下，全球汽车产业正在发生深刻变革。数字化转型正成为一项复杂且庞大的系统工程，让汽车企业纷纷为之长期布局并持续演进。

艾瑞咨询报告显示，2020年，我国乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆。在智能化、联网化技术的推动下，智能联网汽车逐渐接力成为乘用车市场中的主要增长动力。

当汽车产业遇上数智时代，一场深刻且影响广泛的变革正在发生。

IDC预测，到2024年，全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统，市场将逐渐趋于成熟。同时，这也预示着未来整个汽车乃至移动出行产业，在自动驾驶以及智能网联汽车的推动下，将催生出更多应用场景。“包括智能生产、云平台、车联网、人工智能、数字化营销、移动出行、无人驾驶等，数字化转型已然成为每个汽车企业高质量发展的基本面。”华为云中国区总裁张修征认为，融合数字化技术的智能汽车正在成为行业发展的共识。

“未来的智能网联汽车产业，将是一个更多产业突破原有业务壁垒、深度融合、协同创新的新兴战略产业集群。”在人民网财经研究院常务副院长张晓赫看来，信息技术作为新的变量入局，未来汽车产业链条将更深、更广。与此同时，汽车产业的转型升级，也将为整个经济社会的高质量发展注入澎湃动能，并成为满足消费升级需求、助力实现智慧社会建设的重要组成部分。

“我们正在经历汽车产业新旧动能转换，新能源汽车与智能网联汽车已经成为全球汽车产业共同的发展目标。”中国汽车工程学会副秘书长闫建来认为，当前汽车产业新一轮的颠覆性变革已经拉开帷幕。伴随着数字经济、人工智能与实体经济的融合性发展，给汽车产业带来的勃勃生机，会推动汽车产业高质量发展格局的重建、重构和重塑。

如何“以智应变，以变促智”，在这场汽车产业新的变革中拥抱机遇、迎接挑战？日前，人民网财经研究院、中国汽车工程学会、华为云联合发起“汽车智造者”行动计划，共同搭建了一个助力数字产业化和产业数字化协同发展的综合平台。

“这是一个行动计划，也是一个公共服务平台。”张晓赫介绍，该计划采用“3+N”开放模式，以汽车产业数智化转型的实践者为重点观察、调研对象，通过组织系列课题研讨会、调研等，助力推动汽车产业凝聚高质量发展共识，打造数字经济竞争新优势，为满足人们对美好出行生活的向往探寻有效路径与解决方案。

据介绍，围绕行动计划，人民网财经研究院将携手中国汽车工程学会、华为云及数字经济领域专家组织专项课题研究，深度观察汽车行业智能转型升级进程，针对行业发展的热点、焦点、难点，共同探讨前瞻性的解决方案与路径。同时，通过“走进企业”深度调研，从生产端、运营端、服务端、产品端等多个观察维度，聚焦新技术、新产品、新模式，挖掘汽车产业数字升级、科技创新、改革突破的优秀案例。调研行动完成后，还将发布《汽车行业数字化发展洞察（2021-2022）》主题报告，为相关部门、行业企业提供决策参考，为汽车品牌发展提供样本力量。

“汽车智造者”行动计划诚邀汽车产业优秀代表积极加入，共同参与，为寻求汽车产业协同创新、推动行业高质量发展贡献智慧与力量。

(责编：王震、吕骞)

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