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GDP中常提到的“现价”和“不变价”意义有何区别？
2021年12月20日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布的公告显示，经最终核实，2020年，GDP现价总量为1013567亿元，比初步核算数减少了2419亿元；按不变价格计算，比上年增长2.2%，比初步核算数下降0.1个百分点。
公告发布后，部分网友提出疑问——公告中关于GDP “现价”和“不变价”两个专业术语究竟代表什么意思？按现价和不变价计算与公布的统计指标还有哪些？ 统计局官微“统计微讯”近日对此进行了解答，一起来看看吧。
图片来源：国家统计局官方微信“统计微讯”
(责编：杨曦、吕骞)
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