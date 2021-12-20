人民网北京12月20日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2021年，宁波舟山港集装箱吞吐量突破3000万标箱，再创历史新高，在“十四五”开局之年，向世界一流强港的目标迈出又准又稳的一步。

12月16日8点30分，宁波舟山港梅山港区的7号泊位上，一个集装箱在智能集卡和远控桥吊的协同作业下，被稳稳吊装至“中远海双鱼座”轮，这个集装箱的顺利吊装意味着宁波舟山港年集装箱吞吐量突破3000万标箱。

为推动宁波舟山港世界一流强港建设，今年以来，宁波海关积极回应企业急难愁盼的诉求，连续推出保税油跨关区直供无纸化、转关智能监管、集装箱直提直装、推进“第六港区”建设等一系列硬核措施，不断激发港口发展新活力。

为提升宁波舟山港腹地辐射带动力，宁波海关与杭州海关紧密协作，全力支持义乌打造宁波舟山港“第六港区”，实现关港数据跨关区共享联通。在丰富“第六港区”海港口岸功能的基础上，通过铁路实现陆港与海港之间的快速转运，进入义乌国际陆港的货物视同进入宁波舟山港，企业在义乌就可办理宁波舟山港码头的相关手续。

针对跨境物流“用箱难”，宁波海关升级空箱无纸化申报放行平台，优化申报流程，企业在线申报后可直接凭海关电子放行指令便可办理空箱提箱手续，实现了“船到即放，即放即提”。据统计，今年1-11月，宁波海关共放行进口空箱349.9万，同比增长20.44%，进口空箱通关时间压缩70%，空箱周转时间缩短2天以上。

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