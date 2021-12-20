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深耕供应链生态圈 都市丽人举办供应链战略联盟签约仪式

2021年12月20日16:52 | 来源：人民网
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近日，都市丽人举办供应链战略联盟签约仪式。都市丽人副董事长、副总裁张盛锋表示，希望战略联盟通过精益生产，效率提高15%至20%，降本增效、减少库存。“战略联盟是一个开放的体系，并将会持续引入新的优秀供应商企业。对行业来说，都市丽人希望继续深耕供应链生态圈，将数字化管理、供应链考核机制以及供应链准入、淘汰机制相结合，建立中国内衣产业的供应链战略管理标准。"张盛锋说。

都市丽人相关负责人介绍，此次都市丽人与供应链各目标供应商订立战略联盟合作协议，以此为基础组成战略合作同盟，主要目的在于：在产品研发初期，实现共享信息、深度整合和联合开发，以期敏锐感应市场需求；供应链管理方面，战略联盟成员在精益生产、产销协同效应、订单分配和快速反应等工作，将寻求统一标准，积极构建协同效应和优先采购，以提升成本效益和降低的整体采购成本；在资本管理方面，计划将来优先对目标供货商进行深度的股权战略投资，发挥供应链管理优势及核心竞争力；行业创新方面，降低成本与提升产能双向并举，带动产业高质量发展，逐渐形成产能优势的双向叠加。

该负责人表示，目前公司完成数智化改造工厂已达到20余家，原有供应链生产效率提升10%以上，交货准时率提升了15%左右。

都市丽人专用快反生产线。受访者供图

目前，“快反”已成为国内服装行业的常用词，既考验厂家生产能力，又衡量着厂家的生产质量。上述负责人认为，数智化改造空间很大，数智化赋能行业前景广阔，需要更多效率更高、反应更精准、制造能力强的企业入局。战略、品牌、产品、人才四个维度将是产业协同，集中发力的关键所在，公司倡导的“战略联盟”将会持续引入新的优秀供应商企业。同时，对行业来说，公司希望继续深耕供应链生态圈，将数字化管理、供应链考核机制以及供应链准入、淘汰机制相结合，建立中国内衣产业的供应链战略管理标准。

(责编：曹淼、李源)

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