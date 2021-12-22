人民网北京12月22日电 （记者孙博洋）21日，市场监管总局召开“治理涉企收费 减轻企业负担”专题新闻发布会。市场监管总局相关负责就治理涉企收费专项行动相关情况进行了介绍并回答了记者的提问。

市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄介绍治理涉企收费专项行动相关情况。来源：市场监管总局

市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄表示，一年来，全国价监竞争条线的监管执法队伍，勇于担当、积极作为，认真负责、辛勤工作，涉企收费专项行动取得突出成效。主要体现在以下四个方面：

一是宏观效应上，有利于推动惠企政策红利的落实。为应对外部环境变化和新冠肺炎疫情带来的各种风险挑战，党中央、国务院出台了一系列减费降负政策，着力降低企业成本，保企业、保就业、保民生，稳住经济基本盘。更好地落实这些政策措施，打通政策落地最后一公里，涉企收费专项检查成为重要的助推器、推动力。监管执法的过程，就是政策宣传普及的过程，就是推动政策贯彻实施的过程。

二是中观效应上，有利于推动涉企收费领域的规范发展。通过专项检查，不仅要查处违规违法行为，还要规范促进这些行业和领域健康发展，更好地为市场主体提供有价值的服务。比如，上海市场监管局创新开展港口堆场收费规范，浙江市场监管局坚决整治机场乱收费。广西市场监管部门积极引导钦州港口中介服务企业降费，1至11月份，钦州港收费优惠让利约1.05亿元，综合物流成本同比降低20%左右，货物进出口中介服务收费下降30%以上，对畅通经济循环发挥重要促进作用。山西市场监管局查处各市公积金中心违规收取阶段性保证金30多亿元，会同有关部门明确今后不再向房地产开发企业收取，从源头上进行规范。云南市场监管局开展涉企保证金专项治理，对全省各级行政机关及下属事业单位收取保证金进行检查，清退违规资金7.9亿元。

三是微观效应上，有利于推动市场主体有更多的获得感。让市场主体特别是中小微企业，享受到政策红利，感受到党中央、国务院的关心支持，坚定战胜困难挑战的信心，坚定长期繁荣发展的信心，这是开展专项检查的重要目标任务。如，全国查处水电气暖领域涉嫌违规收费55.34亿元，海南、重庆、陕西市场监管局破解难点、深挖线索。山东、湖北、广东市场监管局会同有关方面加强商业银行收费的监管，督促商业银行主动整改退费1.4亿元，主动降费减轻企业负担21.46亿元。

四是长远效应上，推动涉企收费法律规则的完善。治理涉企乱收费，不仅要治标，解决当前困扰市场主体发展的突出问题，更要治本，从制度规则上消除乱收费的土壤根源。检查中发现，涉企乱收费，不仅有政策不落实、走样变通的问题，也有规则不够清晰、政策不够完善、改革不到位的问题。如，天津、河北市场监管部门对行业协会的检查，发现很多深层次问题，为完善制度规则、建立长效机制提供了有益基础。

会上，袁喜禄介绍，截至目前，全国专项检查共检查收费单位9.89万家，共发现涉嫌违规金额125.2亿元，已督促违规收费主体主动退还54.46亿元。全国查处水电气暖领域涉嫌违规收费55.34亿元。

袁喜禄表示，2022年，市场监管部门要贯彻落实中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院决策部署，把涉企收费治理作为优化营商环境、减轻企业负担的重要着力点，作为微观政策与宏观政策相结合的重要切入点，更好地发挥微观政策的宏观效应，推动政策红利及时、足额传导到市场主体，激发企业活力，提振市场信心，着力稳定经济发展的基本盘，夯实宏观经济发展的微观基础。

同时袁喜禄透露，近期，市场监管总局还将以案说法，对专项行动中的典型案例进行集中曝光，让亿万企业了解惠企政策内涵，让政策实施主体了解政策边界，更好地发挥监管执法的社会效应，形成社会共治的良好格局。

(责编：赵竹青、吕骞)