人民网北京12月22日电 （记者李栋）中国数字经济高增长的下一步在哪里？21日，在“洞见2022第五届中国企业服务年会”上，业内专家表示，受新冠疫情影响数字化产业逆势增长，需求的主动释放将会促进整个产业高速增长。

“十四五”规划纲要明确，打造数字经济新优势。充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

中国软件网总裁、海比研究院院长曹开彬在接受人民网记者采访时表示，自新冠疫情爆发以来，中国数智化需求市场呈现爆发式增长。2021年1-7月，我国软件业务收入已达5.14万亿元。在曹开彬看来，新冠疫情的不确定性、国际环境的复杂性，并没有让国内的数字产业受到冲击，反而促进了数字化、智能化的快速成长。

“近两年，数智市场增长速度比预期要快，在疫情影响下，大众对数字化、智能化的意识普遍提高，未来十年将是一个快速增长时代。”曹开彬表示，万亿级数智化需求将得到进一步释放,在为各行各业带来新增长的同时,也为企业服务领域的破圈发展带来机遇和挑战。

企业如何面对数字化、智能化高增长？曹开彬表示，国内的数字厂商需承担起各行各业的数字化、智能化建设使命，让产品和技术担当起、盯得住，“厂商需在自己的产品核心技术方面要做出更大的努力支撑。”

“高增长下一步，必然会导致整个数字生态进一步重构。”曹开彬认为，跟传统信息化时代相比，在数字化、智能化时代每一个厂商都要重新思考定位和跨界融合的需求，以及科技、数智化技术将会在当其中发挥的作用。

数字化产业和产业数字化的快速增长将成为未来数字经济发展主旋律，“现在各行各业都在用数字化的技术、智能化的技术来提升自己的竞争力，未来的发展态势将是加速扩张。”

据曹开彬表示，本次大会发布的《2022中国企业服务市场趋势洞察报告》核心目的是洞察2022年整个企业数字化、智能化市场发展方向，分析未来企业数字服务的蓝海及潜力市场所在，“预计2021年企业数字服务的市场规模市场3.6万亿。”

在谈及未来数字经济增长趋势时，曹开彬认为，数字化、智能化的高增长，将给各个行业和社会经济运行带来实质性变革，整个社会将发生巨大变化，未来元宇宙会逐步融入到我们日常的生活，新业务、新模式也将层出不穷。

根据工信部数据显示，2021年1-10月我国企业软件收入达到76814亿元，同比增长19.2%，利润总额达到9217亿元，同比增长9.1%。中国软件行业协会副秘书长付晓宇表示，面对数智化时代，中国软件产业必然要转型与升级，提升质量，创新发展，各界需引导软件企业在数字经济时代加快提升传统功能，培育发展新动能，推动企业运用5G、云计算、区块链、人工智能、北斗卫星等新一代信息技术，建设敏捷高效新一代数字技术基础设施，为全社会的数智化发展提供强有力的支持。

“展望2022年，数字中国、双碳目标、科技强国的未来方向，我们深刻的感受到，ICT产业（信息和通信技术产业）来到了数智新时代，行业将迎来数智化需求充分释放的时代。”曹开彬说。

打造数字经济新优势为企业发展带来了新契机。曹开彬认为，信息化现在进入了“数字化、智能化”阶段。以前，企业更多的是为迎合产业链上游的需求才被动进行数字化转型，并没有真正意识到其中真正缘由。现如今，“云”上业务优势凸显，我国数字化进程加速，这使得企业开始主动思考数字化升级的意义所在。“企业的数智化需求一旦从‘被动’转为‘主动’，市场的爆发力就会真正呈现。”曹开彬说。

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