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人民银行：11月债券市场共发行各类债券63426.1亿元

2021年12月22日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行公布了11月份金融市场运行情况，数据显示，11月份，债券市场共发行各类债券63426.1亿元。此外，11月份，银行间货币市场成交共计119.7万亿元，同比增加44.1%，环比增加50.3%。

债券市场发行方面，11月份，国债发行6697.6亿元，地方政府债券发行6803.8亿元，金融债券发行10131.1亿元，公司信用类债券发行14214.2亿元，信贷资产支持证券发行1296.5亿元，同业存单发行23936.7亿元。截至11月末，债券市场托管余额为131.7万亿元。其中，国债托管余额21.9万亿元，地方政府债券托管余额29.8万亿元，金融债券托管余额31.1万亿元，公司信用类债券托管余额30.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额13.9万亿元。

货币市场运行方面，11月份，银行间货币市场成交共计119.7万亿元。其中，质押式回购成交108.2万亿元，同比增加48.2%，环比增加50.6%；买断式回购成交4317.3亿元，同比增加29.9%，环比增加30.5%；同业拆借成交11.1万亿元，同比增加13.6%，环比增加47.6%。交易所标准券回购成交35.5万亿元，同比增加27.3%，环比增加40.5%。11月份，同业拆借月加权平均利率为2.03%，环比下降1个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%，环比上升2个基点。

债券市场运行方面，11月份，银行间债券市场现券成交22.3万亿元，日均成交10122.2亿元，同比增加49.9%，环比增加19.2%；单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量4904万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交1624.7亿元，同比增加61.0%，环比增加25.8%。11月末，中债银行间债券总指数为213点，环比上升1.5点。

股票市场运行方面，11月末，上证指数收于3563.89点，较上月末上涨16.55点，涨幅为0.5%；深证成指收于14795.73点，较上月末上涨344.35点，涨幅为2.4%。11月份，沪市日均交易量为4703.4亿元，环比增加2.9%；深市日均交易量为6661.6亿元，环比增加19.3%。

银行间债券市场持有人结构方面，11月末，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具持有人共计1864家。从持债规模看，前50名投资者持债占比57%，主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司；前200名投资者持债占比86%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、11、10家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93%。11月份，从交易规模看，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比68.8%，主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行；前200名投资者交易占比91.5%。

(责编：罗知之、吕骞)

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