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生态环境部：深化环境信息依法披露制度改革 推动企业绿色转型发展

2021年12月22日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （王仁宏）据生态环境部消息，为深入推进环境信息依法披露制度改革，日前，生态环境部印发实施《企业环境信息依法披露管理办法》（以下简称《管理办法》）。

生态环境部表示，制定《管理办法》是深化环境信息依法披露制度改革的重要举措，是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的具体行动。《管理办法》贯彻落实党中央国务院决策部署，加快推动建立企业自律、管理有效、监督严格、支撑有力的环境信息依法披露制度，明确了企业环境信息依法披露的主体、内容、形式、时限、监督管理等基本内容，强化企业生态环境保护主体责任，规范环境信息依法披露活动。

从内容上看，《管理办法》聚焦对生态环境、公众健康和公民利益有重大影响，市场和社会关注度高的企业环境行为，加快建立企业自律、管理有效、监督严格、支撑有力的环境信息依法披露制度。

其中，《管理办法》明确了环境信息依法披露主体。重点关注环境影响大、公众关注度高的企业，要求重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企业、符合规定情形的上市公司、发债企业等主体依法披露环境信息，同时对制定环境信息依法披露企业名单的程序、企业纳入名单的期限进行了规定。

《管理办法》明确了企业环境信息依法披露内容。对于年度环境信息依法披露报告，要求重点排污单位披露企业环境管理信息、污染物产生、治理与排放信息、碳排放信息等八类信息；要求实施强制性清洁生产审核的企业在披露八类信息的基础上，披露实施强制性清洁生产审核的原因、实施情况、评估与验收结果等信息；要求符合规定情形的上市公司、发债企业在披露八类信息的基础上，披露融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等信息。对于生态环境行政许可变更、行政处罚、生态环境损害赔偿等市场关注度高、时效性强的信息，要求企业以临时环境信息依法披露报告形式及时披露。

《管理办法》对企业环境信息依法披露系统建设、信息共享和报送、监督检查和社会监督等进行了规定，明确了违规情形及相应罚则，同时将企业环境信息依法披露的情况作为评价企业信用的重要内容。

在对服务生态环保重点工作和推动企业绿色发展方面，生态环境部综合司有关负责人表示，《管理办法》围绕深入打好污染防治攻坚战、实现减污降碳协同效应等要求，规定企业披露水、大气等主要污染物的产生、治理和排放、碳排放信息，聚焦对公众健康和公民利益有重大影响的企业行为，要求披露有毒有害物质的排放信息以及危险废物的产生、贮存、流向、利用、处置等信息，推动企业加大污染治理和碳减排力度。

同时，《管理办法》要求企业披露生态环境治理、环境风险防范、环保信用评价等方面信息，切实打通市场主体间、市场主体与监管部门间的信息壁垒，引导企业采取环境友好的生产、经营、投资方式，提升环境绩效，让环保工作突出的企业更好的展现自身，帮助市场更好地选择环境治理表现优秀的合作对象，提升市场公平性，推动企业绿色转型发展。

生态环境部将会同中央和国家机关有关部门抓好《管理办法》实施落地，加强政策协调、规范协同和工作衔接，及时总结经验，遴选典型并宣传推广，加大对相关企业的培训和帮扶力度，引导和督促企业真实、准确、及时披露环境信息。

一图读懂《企业环境信息依法披露管理办法》。来源：生态环境部宣传教育司

(责编：王仁宏、吕骞)

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