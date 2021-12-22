人民网北京12月22日电 （记者王连香）记者从北京市交通委获悉，12月26日，北京将进行2021年最后一期小客车指标摇号。根据今年初正式实施的摇号新政，小客车指标配置次数由每年6次改为3次，其中5月配置新能源指标，6月、12月配置普通指标。

根据摇号新政，每年的1月1日-3月8日、8月1日-10月8日，两个时间段可提交申请小客车配置指标。也就是说，2022年1月开始，符合条件的个人、家庭可以提交指标申请。申请有效期内，如因出生或死亡导致家庭申请人人数增减但家庭主申请人未发生变化的，应当变更申请。需要重新申请的具体情形则包括但不局限于：更换主申请人；更换其他申请人；主申请人或其他家庭申请人的申请信息（证件类型、证件号码、驾驶证件、婚姻状况）发生变化。

家庭积分方面，每年的1月1日-3月8日、8月1日-10月8日，两个时间段可进行变更申请或重新申请操作。变更申请和重新申请均随下一次指标配置进行审核。通过审核后，家庭总积分重新计算。以家庭为单位提交申请，可选择新能源指标或普通指标，也可只选择普通指标。选择新能源指标或普通指标的，先参加5月26日的新能源指标配置，若入围，不得参加普通指标配置；未入围的可继续参加普通指标配置。

需要注意的是，家庭申请通过审核后，申请有效期保留到次年3月8日。未取得配置指标的，在申请有效期内自动转入下一次指标配置，申请有效期满后，将对家庭申请资格再次审核。

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