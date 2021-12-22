两部门：农村集体经济组织不得举债兴办公益事业 严禁私设小金库
2021年12月22日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、农业农村部制定印发《农村集体经济组织财务制度》（以下简称《制度》），自2022年1月1日起施行。
《制度》旨在加强农村集体经济组织财务管理，规范农村集体经济组织财务行为，巩固农村集体产权制度改革成果，保障农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村集体经济发展。
《制度》明确，农村集体经济组织财务活动应当遵民主管理、公开透明、成员受益、支持公益原则，依法依规接受乡镇人民政府（包括街道办事处）和农业农村部门、财政部门的监督指导，接受审计等相关部门的监督。同时，建立健全农村集体经济组织负责人任期和离任审计制度，将新增债务作为重点审计内容。
在资金筹集方面，《制度》规定，筹集资金应当履行本集体经济组织决策程序，确定筹资方式、规模和用途，控制筹资成本和风险。农村集体经济组织不得举债兴办公益事业；农村集体经济组织直接与社会资本合作从事经营活动的，应当在合同中明确权责边界及收益分配；严禁将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。
在资产运营方面，明确严禁公款私存和私设小金库，加强票据管理，杜绝“白条”抵库。《制度》提出，农村集体经济组织应当按照有关法律、法规、政策以及组织章程加强现金、银行存款、应收款项、存货等流动资产管理，落实经营管理责任。同时，要加强固定资产购建、使用、处置管理，依法合规计提折旧；加强集体的牲畜、林木等生物资产管理，做好增减、摊销、死亡毁损等核算工作；明确无形资产权属及价值，纳入账内核算。
(责编：王震、吕骞)
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