人民网北京12月22日 （记者孙博洋）12月21日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）在京举办2021年全国合格评定机构认可工作会议。市场监管总局党组成员、副局长唐军出席会议并讲话。

唐军指出，几年来，CNAS紧紧围绕发展大局，按照市场监管总局的部署，扎实推进各项工作，为合格评定工作开展发挥了积极作用。认可制度齐全性和实施规模走在国际前列，认可监督机制创新、认可国际互认合作、认可服务监管和能力建设不断增强。

唐军强调，明年认可工作要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力深化改革，优化服务供给，为促进经济高质量发展作出新贡献。一是在促进高质量发展方面要更加主动作为。要紧扣创新驱动，紧扣绿色引领，紧扣激发市场主体活力，做好认可制度的推陈出新。二是在应对全球化新形势新挑战方面要更好发挥作用。三是在认可工作方向方面要更善于把握规律。要坚持以人民为中心，坚持集中统一的国家认可体系，坚持传递信任、服务发展，坚持实施国际化战略、推进国际互认，坚持走国际化和中国化相结合的中国认可发展之路，坚持不断提升认可有效性和公信力，坚持全面加强自身能力建设。

CNAS秘书长肖建华作工作报告，市场监管总局认证监管司、认可检测司相关负责人出席会议。

(责编：赵竹青、吕骞)