人民网北京12月22日 （记者孙博洋）近年来，手机、物联网设备等智能消费终端市场需求持续攀升，随着终端产品的功能日益强大及多元化的应用场景，催生了快速充电器行业爆发式增长。

记者从中国质量认证中心（CQC）获悉，12月22日，来自中国质量认证中心、中国电源学会标委会等单位及行业专家就变换器控制新技术、氮化镓第三代半导体元器件应用提升电源能效进行深入研讨。

据了解，终端设备的高功耗及追求用户极致体验推动快充行业技术迅速迭代升级，近3年来快速充电器的功率已从30W上升到120W。2021年5月25日，USB-IF协会更新USB Type-C线缆和接口标准，在充电方面将最大输出功率提升至240W，可以预见快充行业将持续高速发展。快充产品充电功率及功率密度持续提高，产品体积越来越小，产品使用场景复杂，快充的安全性问题日益突出。快充的安全性已成为行业角逐研发及核心竞争力的核心要素，因此产品的安全性也是消费者关注的焦点。

据悉，在会上，中国质量认证中心（CQC）深圳分中心与深圳市航嘉驰源电气股份有限公司签署快充安全技术服务项目合作协议。依据协议，双方将融合各自技术力量，在快充产品安全标准研究及标准转化、快充产品能效等级、性能综合测评、开关电源电源性能分级认证等领域开展技术合作，积极推动深圳及粤港澳大湾区电源产业高质量发展。

中国质量认证中心（CQC）深圳分中心副主任韩明表示，CQC积极关注开关电源及相关领域产业升级，不断探索国内电源性能标准的前沿技术，努力开拓高品质电源指标参数创新。他表示，CQC开关电源性能分级认证标准体系重点关注产品安全及消费者体验，包括61项技术指标，其中有超过20项指标来源国内企业的产品原创技术。

会上，作为电源现行能效国家标准主要起草单位，深圳市航嘉驰源电气股份有限公司列举了电源产品能效等级、待机功耗、功率负载等各项试验数据，联合相关企业共同发起低碳宣言，积极践行碳中和与碳达峰的实践与落地。

(责编：赵竹青、吕骞)