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投资约430亿元 福建规划建设超千公里滨海风景道

2021年12月22日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）近日，《福建省国道G228线滨海风景道规划建设实施方案》（以下简称《方案》）印发。根据《方案》，福建将投资约430亿元，将228国道福建境内段打造为视域景观优美、配套体系完善、沿线体验丰富、旅游业态创新的国内一流品质滨海风景道，推动“交旅文产”多元融合、“山海城村”协同发展。

据了解，该项目途经宁德、福州、莆田、泉州、厦门、漳州，全长超1000公里，将着力完善沿线服务区、停车区、观景台、标识标牌标线、绿化景观等交通旅游服务体系，推动交通运输与旅游深度融合。“十四五”时期，228国道滨海风景道项目计划完成投资380亿元，待贯通路段将在明年全部开工建设，到“十四五”末实现全线贯通。

《方案》提出，228国道滨海风景道将按照“一市一主题、市市有示范”的思路，分别从宁德、福州、莆田、泉州、厦门、漳州六市选取若干特色路段，以“地质大观·山海宁德”“有福之州·幸福之城”等为主题，重点打造一批交旅深度融合示范路段；重点路段将加强与周边交通枢纽、主要景点的衔接，加快完善公共汽车停靠站等公共设施，提供游客集散、房车营地等多样化服务。

除228国道滨海风景道，福建将按照“有主有次、有快有慢，以路串景、以点带面”的思路，鼓励各地充分利用现有资源，因地制宜建设衔接铁路场站、高速公路互通、航空机场、港口码头等重要交通枢纽节点的联络线，打造“快进”交通网络；建设滨海步行道、运动慢道等慢行系统，打造“慢游”交通网络，促进“全域旅游”发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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