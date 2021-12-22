私人小客车合乘碳减排团体标准发布
2021年12月22日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）12月21日，中国认证认可协会发布公告，《私人小客车合乘出行项目温室气体减排量评估技术规范》（以下简称《规范》）正式发布，这标志着，私人小客车合乘碳减排贡献值的量化和核算，将迎来科学、准确和系统的标准。
《规范》旨在为科学、准确、系统地评估顺风车合乘出行项目的温室气体减排量提供科学依据，推动顺风车行业的社会价值，从定性分析实现到定量分析的跨越。近期可在“全国团体标准信息平台”查询《规范》的全部内容。
据了解，基于该《规范》，出行平台可为具体城市和地区，在一定时期内的居民顺风合乘出行碳减排总量的估算提供一个科学模型，也可初步测算出具体城市的居民，在一定时期内的人均顺风出行碳减排值。
作为交通运输领域的碳减排新实践，该《规范》不仅能够加快绿色生产生活方式的转型，也能通过生活方式的绿色革命，倒逼生产方式的绿色转型，加速碳中和整体目标的达成，为新时代进一步贯彻落实好新发展理念，作出平台方的产业实践。
(责编：孙红丽、吕骞)
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