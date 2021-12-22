人民网北京12月22日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步推进投资项目审批制度改革，提升投资建设全流程的科学化、规范化、便利化水平，国家发展改革委近日印发《关于进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见》（以下简称《意见》），其中要求进一步规范和严格投资审批活动，做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目协调服务。

《意见》指出，近年来，我国积极推进投资领域“放管服”改革，在提升投资建设便利化水平方面取得明显成效。但随着改革的推进，深层次问题也逐渐凸显，一些政策界限不够清晰，有关制度机制还不够完善，相关改革的协同性有待增强，投资审批“一网通办”还需持续深化，这些问题制约了投资领域“放管服”改革向纵深推进。

在基础设施REITs项目协调服务方面，《意见》要求，对拟申报基础设施REITs试点的项目，与中国证监会当地派出机构等有关方面加强沟通，深入了解前期工作进展，及时掌握项目进度和存在问题，做好政策解读、解决重点问题。与本地区行业管理、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、国资监管等部门加强沟通交流，帮助项目依法依规办理或补充相关手续，落实发行基础设施REITs的各项条件。对基础设施REITs回收资金拟投入的新项目，加强跟踪服务，协调加快前期工作和开工建设进度，推动尽快形成实物工作量。

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