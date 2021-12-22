人民网北京12月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，中国科学院科学传播研究中心组织编写的首部《中国科学传播报告（2021）》（以下简称《报告》），12月21日由科学出版社出版，面向全国公开发行。《报告》数据显示，2020年，中国共出版科普图书9853.6万册，发行科普期刊258种，新建科普网站2732个，创办科普类微博3282个，创办科普类微信公众号8632个。

《报告》显示，2020年是中国科学传播经历巨大变化的一年，也是中国科学传播能力迅速提升的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了很多事情的运行节奏，对人们的生活、工作、学习产生了巨大的影响和改变，对中国科学传播同样带来了很大的冲击与影响。卫生健康和防控疫情相关知识与方法受到媒体、公众的高度关注，创作制作的各类科学防疫作品迅速传播，成为2020年中国科学传播的最大亮点。

《报告》也同时指出，中国的科学传播无论是理论还是实践层面尚存在着一些问题和不足。例如科技报纸版面压缩，阅读场景锐减，出版周期相对延长，信息发布相对滞后；科普期刊仍以传统模式为主，学生市场扎堆，成人市场偏冷；科普图书创作手法较为单一，引进图书居多，优秀原创作品较少；科技人员参与科学节目热情不足，影视作品科学性尚需提升，网络科学传播审核把关不严，科学传播理论研究滞后，科学传播水平亟待提高等。

据悉，该《报告》是关于2020年中国科学传播发展状况客观评述的专项研究报告，对中国报纸、期刊、图书、广播电视、影视作品、网络、科普活动、科普教育、理论研究等方面的年度科学传播情况进行了全面的研究评价，计划今后每年编撰出版。

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