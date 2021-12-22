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五省市税务部门：呼吁明星艺人、网络主播等社会公众人物主动报告、纠正涉税问题

2021年12月22日13:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者车柯蒙）12月22日上午，北京、上海、广东、江苏、浙江五省市税务部门发布通告，通告指出，依法纳税是每一个公民应尽的义务。明星艺人、网络主播等社会公众人物，更要严格遵守税法规定。

通告指出，一直以来，税务部门坚持依法依规，持续加强税收服务和监管工作。今年9月份，国家税务总局办公厅印发有关通知后，许多明星艺人、网络主播纳税人主动联系税务部门进行了自查补税。对个别存在涉嫌重大偷逃税问题，且经提醒、督促、警告后仍拒不配合整改的，税务部门依法开展税务稽查，选择部分情节严重的重点案件进行了公开曝光。

通告明确，为进一步营造依法诚信纳税的良好环境，请此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题，税务部门将依通知要求从轻、减轻或者免予税务处罚。对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，税务部门将依法依规严肃处理。

(责编：赵竹青、吕骞)

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