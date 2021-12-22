原标题：可持续发展 激发“而立太保”新动能

在刚结束不久的第四届进博会上，“零碳”成为了关键词。为助力实现“零碳进博”，中国太保旗下中国太保产险与合作伙伴一起为进博会量身打造了综合解决方案；并且在进博会期间落地了全国碳排放配额质押贷款保证保险，用“碳配额+质押+保险”的全新模式助力“双碳”目标实现。

进博会解决方案的“碳中和”升级，是中国太保的战略从社会责任向ESG可持续发展战略转变的一个缩影。

当 “而立太保”遇上“双碳“目标，确立并发展可持续发展战略恰逢其时，这不仅可以将中国太保的企业社会责任价值观推向新的高度，也能激发中国太保在新发展阶段产生新的动能，体现新的企业价值。

“站在新的发展起点上，可持续发展是太保社会责任的新动力和新方向。”中国太保董事长孔庆伟表示。

可持续发展，激发太保新动能

ESG可持续发展理念将为中国太保带来怎样的新动能？

所谓ESG，即环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance）的简称。增加非财务性指标来反映一个企业的战略方向和经营模式，将成为主动作为、重塑核心竞争力的历史性机遇，也将奠定长期可持续发展的关键优势。

对于中国太保这样的保险企业而言，ESG可持续发展理念不仅影响企业当期的经营业绩，更关系到企业的长期稳定发展，这与保险业务长久期的性质相符，同时包括中国太保在内的保险业目前正在进行的高质量转型也要求险企秉持可持续发展理念；另一方面，可持续发展过程中，保险公司可以通过产品创新，分摊、减少客户及社会的ESG风险。

如果站在资本市场角度来看，ESG披露程度及对客户、股东、员工、合作伙伴、社区及监管机构等相关方的表现，是公司治理能力和国际化程度的重要体现，愈发受到投资者的重视。无论是基于企业自身长期发展需求还是满足投资者需求，中国太保都对自身治理水平提出了更高的要求，开始将ESG可持续发展理念全面融入经营环节。在2020公司年报和企业社会责任报告中，中国太保首次全面披露ESG管理体系和主要实践情况，充分表达了公司积极面向未来，推动ESG融入全面经营的理念和决心。

太保的可持续内生力：ESG顶层设计绘就发展蓝图

在3月29日中国太保发布的第九届董事会第九次会议的众多决议中，有一条决议显得有些特别。

这条决议的内容是：同意将董事会原“战略与投资决策委员会”调整为“战略与投资决策及ESG委员会”。董事会作为ESG管理的最终决策机构，负责全面监督ESG规划、实施与管理。这条决议背后，意味着中国太保已启动ESG顶层设计的搭建。

目前，中国太保已在上至董事会，下至各个子公司条线中设置了一条完整的ESG治理链条，以此确保ESG管理和具体执行的有效性。

当前，中国太保正在推进制定未来五年的可持续发展战略，不断从负债端、投资端以及自身运营端等多个维度发力，着力构建服务双碳经济的保险体系，全力落实国家战略愿景，积极助推经济社会绿色低碳发展。

而优良的公司治理体系和完备的顶层设计无疑是中国太保ESG可持续发展理念具体落实的“地基”，为其接下来的战略实施提供了坚实的制度保障，是其可持续发展的内生力。

太保的可持续影响力：资产、负债双轮并进，引领行业发展

近年来，无论在负债端还是资产端，中国太保在践行企业社会责任的过程中，已形成了一些ESG方面的有关实践，并以此引领行业全面进入可持续发展新阶段。

从负债端来看，近日，中国太保签署了联合国可持续保险原则（UN PSI），这标志着中国太保践行可持续保险迈出重要步伐。

事实上，中国太保近年来深耕可持续保险，将ESG因素融入保险产品的开发和承保过程中，在能源科技创新、传统行业低碳转型、应对气候变化、环境治理等领域加大保险产品和服务创新力度，打造品牌化绿色保险产品。 例如，在水力发电领域，中国太保参与了三峡、白鹤滩等国内前五大水电的财产保险项目，截至2021年6月末，公司在水力发电领域累计保额超过500亿元，累计承保各类大中小型水电项目超过150个。同时，其已为全国超过4000多家企业提供环境污染风险保障。

同时，中国太保持续关注中国人口健康趋势变化和养老保障需求，参与基本医疗保险经办、大病保险、普惠型补充医疗保险、长期护理保险等政保合作业务，提供健康保障综合服务，助力养老三支柱建设。

截至目前，中国太保旗下中国太保寿险参与了多地惠民保业务，累计覆盖2000余万参保人，占全国惠民保参保人群的四分之一，稳居行业前列。

在投资端，保险资金具有长期、稳健的属性，与ESG风格匹配。而中国太保始终坚持“价值投资、稳健投资和长期投资”的原则，充分发挥保险资金作为绿色经济发展的“稳定器”和“压舱石”的作用。公司通过债权、股权、产业基金等形式，聚焦新能源、水利、环保等领域，积极开展绿色投资。中国太保旗下长江养老今年发行了首只ESG保险资管产品，填补了养老保险资管领域在ESG产品发行方面的空白。

而在社会公益方面，无论在脱贫攻坚还是绿色公益方面，都能看到专属于中国太保的一抹靓丽色彩。数据显示，中国太保的特色主业扶贫项目“防贫保”已覆盖全国31个省、自治区、直辖市，落地逾千县，累计提供风险保障超过22万亿元，为近40万临贫易贫户提供了防贫救助金12亿元，成为推动乡村振兴的一抹“太保红”；成立“太保蓝”公益基金，启动“关爱老年认知障碍群体”系列公益项目，帮助失忆老人守护记忆；在青海三江源大地建成约1500亩生态公益林，“太保绿”成为守护中华水塔的绿色屏障。

在12月17日第一财经公布的中国企业社会榜上，中国太保再获“责任典范奖”，这已是连续第12次获此榜单最高奖，是对太保社会责任与时俱进的最佳褒奖。

太保的可持续推动力：公司治理、太保服务、科技创新……一个都不能少

可持续发展理念要深入到企业的“骨髓”，需要企业各个方面的配合和努力，尤其是在公司治理、党建引领、风控合规、企业文化、太保服务、创新意识等“软实力”上，需要形成无形的推动力。

中国太保始终将这些无形的推动力放在重要地位，坚持走可持续发展道路，在发展中促转变、在转变中谋发展。

例如，为解决保险业过去重销售、轻服务的痛点，中国太保近年来在高质量服务体验上下足了功夫。据了解，其在行业内首创了“服务官”制度，将服务渗透至各环节；打造“身边服务、终身服务、精致服务”特色服务；并成立消保专职部门，切实保护客户权益。

又如，在科技创新方面，中国太保积极探索人工智能在保险领域的应用，不仅实现了降本增效，更不断地催生新业态、新模式，带来新的社会价值。在2021人工智能大会上，太保产险发布了最新的“黑科技”——“物联智保”。该系统利用物联网云平台技术，通过对传统风险的数字化刻画，围绕车险、企财险、农险三大领域，从过去的损失补偿转变为风险管理，逐步形成了“保险+服务”的新运营模式。

在过去三十年中，中国太保这艘巨轮已在航行中找到了正确的航向。而立之年，也是再出发之年。可持续发展，已经刻录在而立太保未来的蓝图画卷中，也必然因为其绿色基因的注入而增加对于长期投资者的吸引力，为这艘保险巨轮的远航提供新动能。从长远来看，对于可持续发展的谋篇布局，无论对于中国太保品牌的加持，还是对于未来市值向好的引领，都不容小觑。

尽管当前行业正处于深度调整阶段，但在健康中国、发展第三支柱、共同富裕等一系列大背景下，我国保险业的长期增长毋庸置疑。手握可持续发展这把通向未来的“金钥匙”，中国太保将继续勇担排头兵和先行者的战略使命，围绕“太保服务、绿色低碳”，穿越周期的海浪，稳稳地驶向保险业的未来。

(责编：董童、李源)