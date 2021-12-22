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前11月浙江省进出口规模超去年全年 进口规模首次突破万亿元

2021年12月22日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者王震）据杭州海关统计，前11个月，浙江省进出口总值3.76万亿元，较去年同期增长22.9%，高于全国0.9个百分点。其中出口2.73万亿元，增长20.1%，进口规模首次突破万亿元，达到1.03万亿元，增长31.2%；全省进出口、出口和进口规模全面超过去年全年。横向对比，浙江进出口、出口规模居全国第3位，进口规模居全国第6位。

其中，11月浙江进出口达到4014.8亿元，单月规模首次突破4000亿元大关，同比增长26.1%。其中出口2904.5亿元，增长22.2%；进口1110.3亿元，增长37.6%。当月全省进出口、出口和进口总值均创历史单月新高。

从前11个月数据来看，浙江省进出口呈现出与主要贸易市场进出口均保持较快增长；机电高新产品出口比重提升；资源类产品和机电高新产品进口快速增长；加工贸易增速回升；外贸经营主体活力增强；海关特殊监管区域进出口增速快于全省等特点。

(责编：王震、吕骞)

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