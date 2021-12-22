原标题：今日头条加码创作者激励计划

12月20日，第七届今日头条年度创作者大会发布多项创作者激励计划，包括中小稀缺作者扶持计划、全新IPUP计划、新活力计划及2022头号计划等。

“今日头条始终致力于让用户看到更大的世界。”今日头条总裁陈熙表示，“优质”和“年轻化”内容建设将成为平台下一阶段的重点。未来三年，今日头条将在流量、分成等资源扶持及运营服务上大幅增加对优质作者的倾斜。

去年的生机大会上，今日头条发布“行家计划”，旨在帮助1万名职业创作者成长，打造个人IP。截至11月底，今日头条今年已累计引入1.5万名经过职业认证的创作者。在此基础上，优质和年轻化内容建设将成为今日头条下一阶段的重点。为更好地识别优质内容，今日头条将推出“内容品鉴官”计划。据了解，该计划将邀请100万名头条用户中各领域行家，对头条内容共同进行质量评价。其中，通过内容品鉴官评优的内容将得到平台流量、分成双重激励：总计新增15亿阅读量/天，优质作者总收入最高增长5倍。

“我们希望通过该举措，把更多信息表达或审美体验出众的好内容呈现给头条用户。”陈熙说。同时，今日头条还将发起真知专项，针对纪录片、博物馆、诗歌、电子出版物、有声书、公开课等体裁，进行专项扶持。

今日头条副总编辑徐一龙介绍，目前头条用户对上述内容的消费已有一定规模。以诗歌内容为例，头条内每月诗词内容新增发文1.3万，阅读量超过3500万。

“今日头条未来会在不断扩大真知类内容供给的同时，鼓励创作者们以轻松、易懂的形式，创作优质短内容，也让更多用户有机会通过短内容二次进入到更深度、更优质的长内容中。”陈熙说。此外，今日头条还将增加“年轻化”内容投入。用户调研显示，以微头条为代表的短内容在年轻人消费总时长中的占比显著高于其他年龄段。在陈熙看来，优质的短内容能够简洁、精炼、高效地传递信息。未来一年，今日头条将对科技、游戏、汽车、美食、摄影等品类的，更优质的长、短内容增加30%以上的流量和相应的作者收入。

在分论坛环节，今日头条各业务线负责人分别发布了多项创作者激励计划，以扶持不同类型的内容创作者。今日头条产品总监于童发布中小稀缺作者扶持计划时表示，头条上有很多内容质量非常高的中小创作者，如讲考古的“郝建文古代壁画”，分享各时期航海地图的“橙湖工作室”等。这些内容优质但相对长尾，创作者粉丝较少。因此，该计划将在每天额外提供10亿流量，帮助这类内容更好地传播。“此外，我们也将提供1亿现金支持，让更多长尾作者获得合理的回报。”于童说。

今日头条内容运营总监孙毅介绍，IPUP计划将帮助创作者打造个人IP。目前该项已通过视频运营服务打造了法律科普大V“刘sir”等1000+个创作者IP。未来一年将持续投入，孵化打造2000个创作者IP，让更多专业创作者获得曝光和收入。

“新活力”计划则侧重对年轻化内容的支持。今日头条创作者运营总监臧倩表示，预计在2022年底，平台将对科技、游戏、汽车、美食、摄影等品类的优质内容每日新增2亿阅读量，年总计投入3.6亿现金资源，为年轻化内容的创作者提供更多的扶持。

今日头条创作者收入高级总监张家福介绍，2022年“头号计划”将投入每日1.5亿流量与商单资源，助力10万头条优质创作者，实现行业知名度与商业影响力大幅提升。

来自各领域的多位优质创作者也在大会上分享了他们对内容行业的观察和思考。中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍表示，艺术类的科普更需要专业力量。中国艺术研究院在今年1月正式入驻今日头条头条后，发布的关于红楼梦的解读视频即获得了十余万播放。“这让我们意识到原来学术小圈子里的作品，也可以通过平台走进千家万户。”宋宝珍分享内容创作方法时表示：“首先要甄选经典作品，聚焦艺术价值；其次是重视民族艺术，解读文化遗产；最后是分享前沿话题，聚焦用户关心。”

科普创作者汪诘分享视频经验时表示，作者对科学的理解深度是科普视频创作的“道”，它决定了作品的天花板；而视频的专业度是“术”，它决定了作品与天花板的距离。

陈熙表示：“我们真诚地希望未来2到3年的时间，让今日头条的内容生态变得更加优质，气质更加有朝气，让用户通过头条看见更大的世界，为他们传递真知与活力。”（刘艳）

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