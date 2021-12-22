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交通银行投放“蔬菜e贷”

2021年12月22日15:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：交通银行投放首笔“蔬菜e贷”

　　交通银行针对山东潍坊寿光蔬菜产业，深入开展市场调研，以寿光农民蔬菜合作社为突破点，采用普惠e贷模块化定制，创新推出面向新型农业经营主体的纯信用线上经营性贷款，由山东省潍坊分行成功投放线上“蔬菜e贷”300万元。

　　寿光是我国冬暖式大棚种植发源地，蔬菜种植面积达60多万亩，是著名的“中国蔬菜之乡”，经过30多年的发展，蔬菜产业已成为特色支柱产业，整体发展处于全省乃至全国的领先水平，对全国蔬菜产业发展起到较大的引领和示范作用。

　　为满足寿光当地优质蔬菜合作社的信贷需求，交行应用普惠e贷“模块化定制+参数化配置”方式，快速推出“蔬菜e贷”产品方案，并与当地政府开展对接合作，利用政府提供的名单数据，创新采用“通用+个性”准入规则结合，实现客户线上预申请准入、客户经理上门核实、额度审批生效、线上签署合同、客户自主提款还款全流程线上操作，有效解决了客户经营地距离网点较远、合同签署线下盖章流程长等难题，大大缩短了业务办理时间，客户申请最快当天即可实现提款。交行“蔬菜e贷”有效解决当地合作社银行融资手续复杂、流程繁琐的难题，显著优化了客户体验。

　　下阶段，交行将继续紧跟国家政策导向，围绕“菜篮子”工程，做好乡村振兴金融服务，支持各类新型农业经营主体，创新迭代融资服务方式。

(责编：曹淼、李源)

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