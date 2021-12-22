原标题：京东云助力乡村振兴 发布乡村数智化解决方案全景图

12月21日，中国社会科学院财经战略研究院、农业农村部信息中心与京东科技联合发布《数智乡村白皮书（2021）》，深度阐述数智乡村概念，并发布中国数智乡村指数DIRI。

中国社会科学院财经战略研究院主任李勇坚表示，《数智乡村白皮书（2021）》深度定义了数智乡村概念。他表示，“数字乡村”强调数字技术在乡村振兴过程中的应用，“数智乡村”概念是在此基础上发展而来，是指综合利用人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等数智技术，建设以乡村数智操作系统为代表的乡村新型基础设施，推动乡村产业数智化、乡村治理现代化、乡村生活智慧化，加快农业农村现代化。为进一步科学全面地衡量我国数智乡村发展情况，《数智乡村白皮书（2021）》以数智乡村的基础设施、生产与服务、环境与治理、生活水平四个方面构建了我国数智乡村发展指标体系，发布了中国数智乡村指数（DIRI），对全国数智乡村发展水平进行了全面量化，助力掌握数智乡村建设演进水平。

DIRI指数显示，截至2020年，我国数智乡村建设水平高速发展，全国的数智乡村指数达到23.92，较2016年的4.81提升了4.97倍，年均增长幅度超过20%。尽管各地区之间数智乡村发展程度存在差异性，但整体全局稳步发展，尤其在基础设施、生产与服务、治理与环境、居民生活水平等方面的建设整体水平显著提高，已经成为乡村振兴核心驱动力。

白皮书同时指出，由于面临资源整合平台缺乏、利益分配机制不完善、风险防控有待提升、数智化专业人才储备不足等问题，数智乡村发展依然存在一定的短板。

《数智乡村白皮书（2021）》指出，依托京东集团新型实体企业技术与产业优势，京东科技集合人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等数智技术，从“乡村数智化合伙人”的定位出发，构建起“一基三化五流动”的乡村数智化服务体系，正在携手政府共同推进技术进乡、农商兴乡、农品出乡、金融到乡、人才回乡“五乡”行动，扎实推进“以实助实”，为乡村振兴和可持续发展贡献技术力量。

JDT乡村数智化解决方案中的“一基”是构建以乡村数智操作系统为代表的新型基础设施。乡村数智操作系统能够基于时空数据引擎实现乡村全域数据的汇聚、治理、共享，挖掘释放数字信息的价值，时空AI引擎能够高效建立应用模型，降低人工智能开发成本，最终缓解乡村数智化建设过程中数据难以互通共享的根本难题，逐步实现乡村数据的“汇通管用评”。

“三化”是京东科技的乡村产业数智化解决方案、乡村治理现代化解决方案和乡村生活智慧化解决方案。在乡村产业数智化层面，京东科技能够构建以京东智能供应链为基础的产、供、销一体化解决方案，聚焦数智生产、数智流通、数智营销等场景，推进数智技术与农业农村经济深度融合，促进乡村一二三产融合发展。在乡村治理方面，京东科技搭建以乡村治理现代化为核心，覆盖智慧党建、社会治理、环境监测、应急管理等多场景的乡村治理体系，探索建立与乡村产业发展、行业管理服务能力、农民生产生活水平相匹配的乡村治理模式。面向乡村生活领域，京东科技以京东集团零售、物流、科技、健康等多元化业务为支撑，围绕老百姓关心、直接、现实的消费、医疗、教育、养老等迫切需求，提供一揽子智慧化惠民服务。

《数智乡村白皮书（2021）》显示，通过数智科技激活乡村信息流、商流、物流、资金流、人才流五大关键要素循环流动，将成为未来数智乡村的发展方向。京东科技以“信息”融通促进技术“进乡”，打通乡村振兴信息大动脉；以“商流”畅通助力农商“兴乡”，搭建数智会展、云上集市等特色营销平台；以“物流”贯通服务农品“出乡”，打造一二三产融合发展数智平台；以“资金”联通加快金融“到乡”，提升普惠金融能力；以“人才”互通带动人才“回乡”，让专业人才服务乡村发展，正在成为数智技术助力乡村振兴的关键路径。

京东科技数智乡村业务负责人刘贤志表示，京东科技将充分释放 “一基三化” 乡村数智化服务体系的支撑作用，携手政府共同推进技术进乡、农商兴乡、农品出乡、金融到乡、人才回乡“五乡”行动，全面助力乡村振兴。

(责编：曹淼、李源)