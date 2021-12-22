人民网北京12月22日电 （记者王震）当前，在数字化转型深入推进的大背景下，加强数据管理，释放数据要素价值，已经成为各个行业高度重视的基础性工作。

20日，在2021数据资产管理大会上，业内专家表示，数据要素引发新的生产要素变革，正在重塑企业的生产方式和商业模式，利用好数据要素是驱动数据经济创新发展的重要抓手。

“数据资产管理是释放数据要素价值的基础和前提，是数字经济的核心驱动力。”中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示，推动大数据技术创新、培育大数据产业体系、完善大数据标准体系、健全数据要素市场规则，以数字化转型驱动生产生活方式和治理模式变革成为未来的重要任务。

工信部11月印发的《“十四五”大数据产业发展规划》提出，要建立数据价值体系，健全市场要素规则。如何充分发挥数据要素价值、构建数据资源管理体系正在成为数字时代企业关注的焦点。

如何提升要素配置作用的任务，推动数据要素的市场化，释放市场要素的价值？中国信息通信研究院院长余晓辉认为，要进一步深化数据要素的基础理念研究，加快数据要素的新一代技术的创新，加快建立我国数字化转型的数据资产管理的方法论，还要平衡好数据应用与数据安全。余晓辉表示，下一步要继续强化数据要素领域研究与政策支撑，加强数据要素市场化配置等关键问题的研判。同时，不断深化数据平台、隐私计算等关键技术研究标准制定工作，建设评估测试能力，务实推进数据资产管理理论在重点行业的落地应用。

中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅表示，通过构建全面有效、切合实际的数据资源管理体系，建立数据资产生态，能够进一步推动数据要素业务价值、经济价值和社会价值的充分释放。

为指导企业全面建设数据管理能力，工信部组织协调国标委研究制定和发布了《数据管理能力成熟度评估模型》，组织多家评估机构开展贯标评估工作，截至2021年10月，共计8个批次的164家企业完成评估，涵盖了制造、电信、金融、IT等行业。评估发现，参评单位的数据管理能力多集中在稳健级和受管理级，距离量化管理级和优先级还有一段进步的空间。

“提升数据管理能力已经成为推动企业数字化转型，促进数字经济发展的重中之重。”在高素梅看来，我国数据资产管理的能力仍处在初级阶段，在实践中，尚未熟练掌握科学的数据管理方法，专业人才缺乏。当前面临的数据资产高要求与数据标准化不足、数据服务膨胀与数据加工效率不足、数据交易需求化与数据安全合规不足等矛盾亟待化解。

数字化转型正在推动大数据技术体系的创新变革。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示：“大数据技术体系的核心是面向海量数据的存储、计算、处理等基础技术，数据的重组技术、计算能力、分析技术伴随着互联网的高速发展不断引进。同时，大数据技术内涵伴随着传统信息技术和数据应用的发展也在不断丰富，技术内涵从以往单一的注重效率提升衍变为效率提升、赋能业务、加强安全、构建流通四者并重。”

对于未来产业发展，何宝宏说，要充分释放数据价值，发挥大数据技术在数据价值挖掘的效率，推动数据治理与技术工具的双轨并进，促进数据流通与政策制度的协同创新。

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