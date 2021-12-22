人民网北京12月22日电 （黄盛）近期发布的《中国金融科技发展报告（2021）》（以下简称《报告》）显示，金融数据融合趋势日盛，安全保护呼声渐涨。隐私计算为普惠金融、联合风控、反欺诈、银企对接等业务场景提供技术支撑，并随着隐私计算的普及和数据融合需求的进一步释放，在金融场景的定价分析、运营管理、业务流程优化等方面也出现了相关应用。

作为推动社会经济发展的重要组成部分，金融行业处于数字化转型的关键时期，金融机构和金融科技服务迎来新的挑战，金融业数字化转型呈现出新的趋势。金融机构面临着数据资产管理难度大、外部高质量可用数据短缺、数据价值挖掘不充分等新问题。

《报告》认为，目前金融机构数据资产管理工作在全口径、全周期的有效管理上还有不小的提升空间，数据散落于不同系统、业务部门或法人机构。因此，亟待破解生态内的“数据孤岛”问题。另外，数据资产开发者和金融机构间有待加强安全有效的数据协作和流通机制，来提升数据资源的使用率，充分体现数据的价值。

围绕打破数据孤岛，《报告》表示，实现数据在不落地、不存储、不留痕、不出域的基础上整合，既可发挥数据生产力，实现数据对于金融科技创新的“倍增作用”，又能充分保护消费者数据隐私，实现数据的“可用不可见”。

此外，《报告》将隐私计算与平台科技、金融IT、助贷科技、网络安全、智能风控、监管科技、智能网点共同列为金融科技应用场景关键技术。例如，神州信息银税互通业务管理平台通过非对称加密、动态随机秘钥等，来保障数据完整性、抗抵赖性、防攻击、防敏感信息泄露；星云隐私计算平台针对多方参与联邦学习中的恶意行为，提供实时与事后审计、分析、存证，探测来自控制流、算法流、数据流等方面的风险。

《报告》认为，在日趋严格的数据合规监管、日益旺盛的数据融合应用市场需求催化下，隐私保护计算技术能够有效实现数据价值的共享流通和协同应用，激发数据生产要素经济价值的技术正备受关注。

(责编：孙红丽、吕骞)