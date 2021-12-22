人民网北京12月22日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，预计23日至26日，新一轮寒潮天气过程将自北向南影响我国中东部地区，大部地区将出现大风降温天气，华北中南部及其以南大部地区将出现雨雪天气，其中贵州、湖南及云南东北部局地还将有冻雨出现。

本轮寒潮有多强？将影响哪些地区？中央气象台首席预报员张芳华对此进行回应。

南方地区将出现入冬以来最低气温

张芳华表示，12月23日至26日，新一轮寒潮天气过程将自北向南影响我国中东部地区，大部地区将出现大风降温天气，气温将普遍下降6℃-10℃。其中，内蒙古中西部、华北北部和西部、黄淮东部、江淮东部、江南东部和西部以及贵州东部、湖北西部、陕西南部等地降温幅度可达12℃-14℃，局地降温14℃以上。长江中下游及以北地区有4-5级、阵风6-8级偏北风。东部和南部海区先后有7-8级大风，阵风9-10级。

“这将是2021年最后一次寒潮天气过程，南方地区将出现入冬以来最低气温。预计，27日和28日早晨，最低气温0℃线将位于江南南部至贵州南部一带，为今年入冬以来最南。”张芳华说。

张芳华指出，雨雪天气影响范围虽广，但强度总体不强，且位置偏西，主要位于西南地区及湖北、湖南等地。具体来看，西北地区东南部、华北中南部、黄淮东部和北部、江南大部及湖北西部、重庆东部、贵州、云南东北部等地将先后出现小到中雪或雨夹雪，其中，湖北西部山区、重庆东南部、湖南中西部、贵州中东部、云南东北部以及山东半岛北部等地的部分地区有大雪、局地暴雪；上述地区新增积雪深度1-5厘米，高海拔地区可达8-12厘米。贵州、湖南及云南东北部的局部地区会有短时冻雨天气。

风寒效应明显 注意做好防寒保暖

“在此次过程中，南方多地受雨雪和风寒效应影响较大，体感较为寒冷，要注意做好防寒保暖措施。”张芳华指出，燃煤取暖地区要做好通风和安全管理工作。需防范雨雪、积雪、路面结冰等对交通运输、设施农业、城市运行等方面的不利影响。

张芳华提示，中东部地区要防范大风降温对设施农业造成的不利影响，提前做好设施大棚、牲畜圈舍及临时搭建物的防风加固和保暖，并加强火源管理。东部和南部海区注意防范大风对海上运输和作业、沿海渔业养殖的不利影响。

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