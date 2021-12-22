人民网北京12月22日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，12月20日，经合组织（以下简称OECD）在其官网公开发布《应对经济数字化税收挑战——支柱二全球反税基侵蚀规则立法模板》（以下简称《支柱二立法模板》），标志着支柱二方案设计基本完成。

《支柱二立法模板》由包容性框架所有成员国辖区的代表共同制定，并以协商一致的方式获得通过，是细化和落实OECD/G20税基侵蚀和利润转移包容性框架《关于应对经济数字化税收挑战双支柱方案的声明》的重要成果，也是各国立法实施全球反税基侵蚀（简称GloBE）规则的重要基础。

《支柱二立法模板》就大型跨国企业集团在其全球运营的每个辖区经营产生的所得支付最低水平的税款，明确了规则相关要素的具体设计。具体包括以下10章内容：

第1章明确了规则的适用范围。

第2章确定了集团中负有补足税纳税义务的成员实体，以及向此类实体征收补足税金额。

第3章和第4章列明了规则下计算有效税率的要素。

第5章通过汇总计算位于同一辖区的所有成员实体的所得和税款，以确定该辖区的有效税率以及补足税金额。

第6章包含有关收购、处置和合资企业的特别规定。

第7章规定了规则对某些税收中性制度和其他分配税制的适用。

第8章规定了规则的征管方面，包括信息报告要求以及安全港的适用。

第9章规定了某些过渡规则。

第10章列出了规则中使用的定义术语。

下一步，OECD将继续制定支柱二立法模板注释，对支柱二立法模板各条款进行详细的解释，以帮助各国、各界更好理解和实施GloBE规则。

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