新华社北京12月22日电 题：经风历雨勇向前——从中央经济工作会议部署看中国经济的韧性和潜力

新华社记者姜琳、邹多为、何欣荣

中国经济即将走过2021年、开启2022年。“在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。”放眼未来，中央经济工作会议做出重要判断。

越是面对风险挑战，越要用辩证、长远的眼光研判未来发展。实践反复证明：我国经济韧性强，长期向好的基本面没有变，也不会变。这是我们定力和底气所在，也是决心和信心所在。

稳字当头强实力

在晋江力利玩具有限公司的工厂里，机器正全速运转，备料生产2022年的订单。

“现在仓库里热门商品库存无几，今年出口的玩具、圣诞用品等早已抵达美国商超的货架。”公司总经理许宾宾说，“疫情影响了全球供应链，而中国的产能较为稳定。外部订单回流加上自身品牌化经营，公司业绩逆势上扬，2021年出口额达1000多万美元。”

主动求变、积极应变——这不仅是亿万企业的真实写照，也是中国经济走过的不凡历程。

从2020年成为全球唯一实现正增长的主要经济体到2021年经济增长超预期，顶住压力的中国经济，展现出巨大韧性。

从数据看，2021年前三季度国内生产总值同比增长9.8%，全年经济增长有望超过8%。1月至11月居民消费价格、新增就业、国际收支等主要经济指标均表现良好，这样的优化组合在全球主要经济体中都很亮眼。

但同时也要看到，明年国内外环境中不稳定不确定因素仍然很多，尤其是明年上半年，受高基数影响，中国经济要保持平稳运行还需闯关夺隘。

中央经济工作会议确定了“稳”字主基调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。

要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；要继续做好“六稳”、“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体；财政政策和货币政策要协调联动……围绕“稳”字，中央经济工作会议提出一系列有力举措。

“既要正视困难，更要增强信心。”国务院发展研究中心原副主任张军扩说，我国供给体系完善、国内市场巨大、人力资本充沛、科技实力增强、营商环境优化、宏观调控有力等优势依然突出，我们有能力、也有条件将经济运行保持在合理区间。

改革创新添活力

不需要人工，一台台设备喷出的丝线，形成一个个“漩涡”，一根根纱线自动诞生。为应对原材料价格和用工成本上涨等冲击，江苏苏州纺织服装企业京奕集团加快转型。

“提高纺纱速度、研发再生纤维，产品附加值明显增长。”集团总经理陈路说，前三季度，集团实现销售额16.45亿元，同比增长20.5%。

创新，是企业攻坚克难、成长壮大的密码，也是经济行稳致远的动力源泉。

中央经济工作会议明确指出，无论国际风云如何变幻，我们都要坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力。

坚持以创新促发展——

近年来党中央对创新的重视程度前所未有，各方面政策力度和成效也前所未有。

2021年，我国在世界知识产权组织全球创新指数排名已升至第12位，稳居世界中等收入经济体之首。天问一号、载人航天等重大科技成就举世瞩目。创新引领作用明显，新能源汽车、工业机器人、集成电路等技术密集型产业和附加值高的新产品快速增长。

“科技对经济发展的作用越来越明显。突破一个技术，往往能够创造一个细分产业，盘活一个大行业，激发出大量的投资和消费需求。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说。

从强化企业创新主体地位，到完善优化科技创新生态；从启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业，到加快数字化改造……中央经济工作会议加快创新布局，拓展发展新空间。

“要适度超前进行基础设施建设，在减污降碳，新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能。”韩文秀表示。

坚持以改革促发展——

企业是创新的主体。当前还有部分企业特别是中小微企业面临较大困难。超1.5亿户的市场主体如何稳得住？活得好？

经济下行压力越大，越要向改革要动力。

实施新的减税降费政策，实施科技体制改革三年行动方案，深化重点领域改革，加强反垄断和反不正当竞争，加大对实体经济融资支持力度……中央经济工作会议聚焦市场主体部署一连串“硬举措”，帮助企业纾困，优化创新环境，激发市场活力和发展内生动力。

留得青山，就能赢得未来。

“无论面临什么样的风险挑战，只要保住了市场主体，就保住了经济发展的根基。只要市场主体保持活力，就拥有了经济发展源源不断的动力。”中国社会科学院副院长高培勇说。

发挥优势挖潜力

短短两个月，电影《长津湖》就领跑全球年度票房；“双11”当日，2600多个品牌开售一小时成交额就超去年全天……在居民消费受局部散发疫情持续扰动的情况下，消费市场仍展示出巨大活力和潜力。

今年1月至11月，我国社会消费品零售总额为39.9554万亿元，同比增长13.7%。拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体，我国超大规模市场优势明显。

落实好中央经济工作会议精神，出台扩大内需战略纲要，促进新能源汽车消费，推动医疗健康、养老托育、文旅体育等生活性服务业提质扩容……未来一系列扎实举措，将进一步释放消费潜力，增强发展内生动力。

厚植市场优势，不是关起门来封闭运行，既要做大国内市场，也要扩大国际开放。在外部环境深刻复杂变化的背景下，在促进更加开放的国内国际双循环中，保持经济可持续高质量发展。

24年来中国业绩增长100倍！2021年，欧莱雅中国区总部升级为北亚区总部。

“中国已经是欧莱雅七大品牌的全球最大市场，并将有望成为集团在世界范围内的第一大市场。”欧莱雅北亚总裁及中国CEO费博瑞表示。

从过去的以设立工厂为主，到如今的在中国设立越来越多研发中心和全球总部，越来越多的跨国企业看好中国、加速投资中国。今年1月至11月，我国实际使用外资金额10422亿元人民币，同比增长15.9%。

“这是中国吸引力的直接表现！”亚投行首席经济学家埃里克·伯格洛夫说，中国有力有效控制住疫情，在很大程度上增强了跨国企业投资中国、深耕中国的信心。

大市场推进大开放，大开放成就大市场。按照中央经济工作会议部署，“扩大高水平对外开放”“吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地”。中国将在进一步开放中增强发展的动力，更将为世界经济增长注入新活力。

“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”。百年变局和世纪疫情交织的风雨中，我们坚信，时与势在奋进的中国，在坚韧的中国，在前进的中国。

(责编：郝江震、袁勃)