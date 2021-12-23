中共中国航空发动机集团有限公司党组

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》强调：“强国必须强军、军强才能国安”。

航空发动机是建设巩固国防和强大军队的重要保障，是国家战略科技力量的重要体现。在习近平总书记关于航空发动机事业的重要指示批示精神指引下，新时代航发人心怀“国之大者”，锚定战略目标，坚定奋斗意志，心无旁骛、攻坚克难，型号研制取得重要进展，自主创新能力显著提升，改革活力充分激发，党的建设全面加强，初步探索出了一条航空发动机自主研制的新路子，有力支撑了国防建设和经济社会发展。

坚持党的全面领导是新时代航空发动机事业发展的政治灵魂。习近平总书记指出，坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。推进航空发动机事业发展，必须毫不动摇坚持党的领导。2016年8月28日，中国航空发动机集团公司正式成立，习近平总书记作出重要指示，发出了“加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产”的动员令。五年多来，中国航发党组始终牢记习近平总书记嘱托，坚定不移发挥党的领导的政治优势，发挥社会主义集中力量办大事的制度优势。以政治建设为统领，持续深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，明确集团成立日为党组学习研讨日，制定70条贯彻落实举措，挂图作战、滚动更新，以实际行动践行“两个维护”。坚决贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，坚持“两个一以贯之”，聚焦解决航空发动机自主研制问题，聚焦高质量发展，运用系统思维和工程方法构建党建“铸心”工作体系，全面实施党建“铸心”工程，既铸航空装备之心，也铸理想信念之心、铸干事创业之心。深入开展“学创新理论、解发展难题”工作，运用马克思主义基本原理提升对航空发动机研制规律性认识，按照“问题—理论—实践”的实施路径，围绕基础研究、技术攻关、管理提升、产品质量等立项实践课题550项，在航空发动机自主研制实践中彰显马克思主义强大真理力量。打造型号攻关的“尖刀连”，把党旗立在科研生产主战场，组建2100余支“铸心”新长征党员突击队攻坚克难；打造质量保障的“桥头堡”，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，深入开展“争创质量放心党支部、争做质量放心党员”活动，产品质量不断提升；打造创新驱动的“先锋队”，构建“一体两翼”青年工作模式，以党建带团建一体统领，以青年学用马克思主义理论“领航”工程和青年创新“百团大战”为两翼，培育创新项目2900余个，形成了一股强劲的青年创新力量。

坚持聚焦主责主业是新时代航空发动机事业发展的战略基点。习近平总书记强调“把人民军队建设成为世界一流军队，以更强大的能力、更可靠的手段捍卫国家主权、安全、发展利益”。诞生于抗美援朝的烽火硝烟，历经艰难曲折发展，中国航空发动机事业进入创新发展的关键期。新生的中国航发牢牢把握党中央对集团的战略定位，聚焦航空发动机及燃气轮机一个主业，面向军用、民用两大市场，实施创新驱动、质量制胜、人才强企三大战略，切实将习近平总书记擘画的蓝图转化为“施工图”和“路线图”。把国家急需的型号作为重中之重，采取非常举措，加快研制步伐，国产航空动力阔步迈向主战场，多型发动机实现定型、首飞，配装国产推力矢量发动机的歼10B亮相珠海航展，涡桨6发动机配装AG600实现水上首飞，涡轴16发动机完成适航取证跨入世界先进水平，AES100涡轴发动机配装直升机首飞成功。充分发挥新型举国体制优势，坚决当好现代产业链“链长”。坚持深化改革、瘦身健体，大力推进业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦，退出20多个与航空发动机无关的行业，主业收入占比超过90%。对标世界一流，加快建设中国航发运营管理体系，深入实施成本工程，管理能力和现代化水平显著提升，经济运行质量持续改善，发展动力更加强劲，发展活力充分迸发。

坚持科技自立自强是新时代航空发动机事业发展的根本路径。习近平总书记指出，实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。中国航发坚持强化航空科技国家战略力量，全力打造原创技术策源地，大力建设完善统一的自主研发体系，系统布局基础研究和前沿探索，推动动力先行、技术先行、基础先行。变革创新体制，倡导“一次成功”理念，创新研发模式，建成数字化协同研制平台，组建压气机研发中心，强化仿真技术研究与应用，多个型号实现设计一步到位、试制一次做对、试验一次成功、性能一次达标。打造创新平台，与50个高校、企业、地方政府等签署战略合作协议，共建80余个联合技术中心、实验室，建成9个国家级科技创新平台。牵头成立航空发动机产学联合体，统筹全国基础研究力量，加快战略性、关键性重大科技成果攻关。激发创新活力，建立重点型号、重大项目预期成果激励机制，实施型号总师专职化，持续优化专业人才梯队，加大高层次人才引进培养力度，科技人员占比大幅提升，构筑起聚天下英才而用之的科研创新高地。

2021年7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，配装国产航空发动机的战机飞过天安门广场，浩瀚蓝天，战鹰列阵长空，新时代航发人以特有的方式向党致敬、向祖国致敬、向人民致敬。新时代新征程上，中国航发将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，保持战略定力、创新活力、恒久耐力，跑出航空发动机自主研制的时代加速度，奋力谱写航空发动机事业发展的新篇章。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)