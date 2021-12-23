原标题：淘宝发布“2021年度十大商品” 国货成关键词

12月22日，淘宝发布“2021年度十大商品”，频上热搜的奥运冠军“杨倩同款小黄鸭发卡”、年初火到海外的“搪瓷痰盂”、热播剧《觉醒年代》周边、表情包里天天见的“吴京同款运动服”等网红话题商品高票入选。

商务部研究院市场研究所副主任许英明表示，“2021年度十大商品”涵盖了普通人日常的衣食住行，承载着这一年的人间烟火气，饱含着对生活的美好向往。同时展现了大家对生活“小确幸”的回归充满期待。

“国货”成榜单关键词

据了解，“年度十大商品”是根据在淘宝平台上这一年的销量、同比增速，以及网络平台的讨论热度等综合指标，由消费者投票，媒体、专家评审团多轮评议，最终选出最具代表性的国民商品。

在评选过程中，超过半数入围提名的商品带有明显的“国货”标签。7月中旬，河南出现罕见的持续强降雨，造成系列灾害，诸多国货品牌第一时间调集物资援助。鸿星尔克等企业捐资捐物，短时间内大量消费者涌入直播间，下单支持国货品牌。来自淘宝等电商平台的相关调研数据显示，中国人的购物车中，八成以上是国货。

传统国货老物件，半个世纪前家家户户必备的搪瓷痰盂，年初爆红海外，被外国网友误认为是“60年代中国传统果篮“，身价暴涨40倍。消息传到国内，淘宝上痰盂销量应声大涨。

消费者对国货的热情，也溢出到购物车外。不管在微博评论区，还是微信群，身着梅花牌“中国”运动服的吴京，成了年度爆款表情包。

“年度十大商品”承载社会情绪

这一年的公众情绪，被航天和奥运点燃。

淘宝上，中国航天文创官方淘宝店推出的太空寄信服务、太空育种玫瑰都被“秒光”；空间站积木、火箭模型等航天文创产品销量同比翻了数十倍。

一代人有一代人的奥运，发弹幕、顶热搜、淘同款成为这届年轻人的追奥三部曲。奥运冠军杨倩同款的小黄鸭发卡屡次登上热搜，也成为淘宝爆款。浙江义乌发卡产业带开足马力，平均每秒发出6只。

淘同款也成为这届网友追剧的标准动作。《觉醒年代》播出以来，几乎每天都登上各大平台热搜。该剧的相关文创周边也迅速爆火，新青年帆布袋、手机壳、剧中人物同款青衫长袍一度卖断货。

这一年，积极接种新冠疫苗，大家纷纷贡献一“臂”之力。解决撸袖痛点的露肩“疫苗装”，在淘宝上一经推出，就受到女士们的热烈欢迎。打疫苗，竟然成了买衣服的理由。在服装领域，棋盘格、克莱茵蓝等元素也大受欢迎。

常有人调侃男性消费力不如女性甚至不及宠物，今年他们逆袭了。年度十大商品中，以露营、垂钓、冲浪相关装备为代表的“新破产三兄弟”，成了男性消费力的自我证明。

EDG夺冠当晚，全网几乎有一半人在花式表达庆祝，还有一半人在问EDG是什么。那一晚，两代人因为同一件事，感受了不同的破防。电竞鼠标、电竞座椅、甚至游戏指套，在淘宝上成为爆款。

临期食品也成为了年轻人的新宠。2021年，《反浪费食品法》开始实施，有近400万人在淘宝上选购临期食品。因为便宜、安全、绿色环保，临期食品吸引了众多铁杆粉丝，庞大的消费群体更是催生了新百亿市场。

知微数据高级数据分析师刘夕瑜表示，淘宝“2021年度十大商品”中，部分商品与热点同频，背后是社会情绪的折射，表现出这届网友积极、乐观、自豪的心态，展现了更蓬勃向上的积极情绪。

(责编：董童、李源)