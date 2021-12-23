原标题：助力双碳战略 资产负债齐头并进 中国太保签署联合国可持续保险原则和负责任投资原则

日前，中国太保签署联合国可持续保险原则（UN PSI）。与此同时，以资产所有者和投资管理人双重身份正式签署联合国负责任投资原则（UN PRI）。

UNPSI和UNPRI是联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）发起设立的国际组织，致力于推动全球绿色金融和责任投资的理念和实践发展，是可持续发展领域的重要国际组织。

UN PSI和UN PRI的双双签署，标志着中国太保开启践行ESG理念、推动可持续发展的新篇章。在“双循环”新发展格局下，中国太保以国家“3060”碳目标为引领，大力持续贯彻ESG理念，深化ESG实践，有力有序有效地在负债端、资产端、运营端做好各项工作，全方位助力高质量发展。

中国太保将企业社会责任内化为可持续的发展动力，构建ESG顶层设计和治理架构。2021年3月，中国太保明确董事会作为ESG管理的最终决策机构，负责全面监督ESG规划、实施与管理。设立“战略与投资决策及ESG委员会”，负责研究规划公司ESG战略，在ESG管理中发挥核心作用。在执行管理层面，设立ESG办公室，作为协同推动机构，确保ESG管理在系统全辖内的有效性。

以绿谋新 深化可持续保险

在刚刚结束不久的第四届进博会上，中国太保与合作伙伴量身打造了“碳中和”综合解决方案，助力实现“零碳进博”，推动进博会成为国内会展业的绿色标杆。同时,中国太保产险与上海环境能源交易所、申能碳科技有限公司、交通银行股份有限公司达成“碳配额+质押+保险”合作，落地全国首笔碳排放配额质押贷款保证保险业务，这是金融机构助力实现“碳达峰、碳中和”目标的最新尝试。

上述案例正是中国太保深耕可持续保险，将ESG因素融入保险产品的开发和承保过程中，在能源科技创新、传统行业低碳转型、应对气候变化、环境治理等领域加大保险产品和服务创新力度，打造品牌化绿色保险产品的一个缩影。

早在中国太保建司的首个十年，就已经开始承保清洁能源项目：二十世纪末期开始承保水电、光伏发电及核电项目，二十一世纪初期开始承保风电项目。在水力发电领域，中国太保参与了三峡、白鹤滩、乌东德等国内前五大水电的财产保险项目，并连续多年独家/首席承保五大水电站建设和运营者的雇主责任保险。截至2021年6月末，水力发电领域累计保额超过500亿元，累计承保各类大中小型水电项目超过150个。在光伏发电领域，中国太保产险深度参与了五大电力集团旗下的光伏项目，同时还参与了中广核新能源、中节能集团项下的诸多新能源项目，同期光伏领域累计保额近千亿元。

截至2021年6月末，中国太保已为全国25个省市，提供保额超过800亿的林业保险风险保障。中国太保产险在林业资源丰富的地区，比如黑龙江、广东、福建等地，加大林业保险推广力度，积极推广基于遥感无人机等新技术的承保理赔服务，并在多地试点探索城市绿化林木保险，积极探索草原保险和森林碳汇保险的产品服务模式。

与此同时，中国太保已为全国超过4000家企业提供环境污染风险保障，并不断升级服务保障，推行安环保模式，将传统保险转换成安责+环责保障，助力企业实现绿色环保、安全生产、节能降耗。

点绿成金 创新负责任投资

据悉，中国太保乘势而上，抢抓先机，加速拥抱绿色投资，资产端与负债端齐力打出漂亮的“组合拳”。

中国太保充分发挥保险资金作为绿色经济发展的“稳定器”和“压舱石”的作用，将绿色投资深度融入长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施中，助力持续优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，在全国各地通过债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、产业基金等形式，直接参与新能源、环保、水务、防污防治等领域的绿色项目投资建设，通过间接投资方式特别是投资绿色债券，参与绿色金融试验区等绿色金融建设。

PRI新任CEO戴维·阿特金表示：“我们很高兴能够欢迎中国太保作为签署方加入PRI。作为中国最大的保险集团之一，中国太保同时以资产所有者和投资管理人的身份签署PRI，代表着环境、社会和公司治理因素对长期资金的重要性和中国保险行业对负责任投资意识的进一步提升。我们期待着与其共同推进工作。”

站在签署PSI和PRI的新起点上，中国太保心系“国之大者”，将加快推动ESG理念融入负债端、投资端以及自身运营端等多个维度，完善服务绿色发展长效机制，强化绿色金融产品创新，充分发挥保险资金资源配置、资金融通作用，着力构建服务双碳经济的保险体系，以实际行动为绿色发展提供强劲动力，全面助力国家双碳目标实现。

(责编：董童、李源)