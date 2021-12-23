人民网北京12月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年12月21日，51家支付机构所持《支付业务许可证》到期。此前，46家支付机构向人民银行提出续展申请，人民银行依法合规审查了有关申请，决定续展40家支付机构，中止审查6家支付机构。此外，5家支付机构未提交续展申请，后续将有序退出支付市场。

此前，2021年5月2日，27家支付机构所持《支付业务许可证》到期。这27家支付机构均向人民银行提出续展申请，作为一项常规行政许可工作，人民银行依法依规审查了有关续展申请，并作出续展决定。

一直以来，人民银行坚持强化监管与规范发展并重，持续优化支付市场供给侧结构性改革。下一步，人民银行将继续坚持“两个毫不动摇”，切实践行“支付为民”，推动支付市场健康发展。

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