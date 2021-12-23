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商务部：上周猪肉零售价继续回落

2021年12月23日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）据商务部监测，临近年底，养殖户积极出栏生猪，猪肉市场供应充足，价格继续小幅回落。上周（12月13日至19日）全国36个大中城市猪肉零售价格环比下降1.1%。北方地区猪肉价格降幅明显，其中长春、西安价格环比分别下降1.7%和1.5%。

据商务部数据，12月前两周，猪肉价格稳中有降。目前多方消息显示，后续猪肉供应充分，北京或将迎来近3年来猪肉价格最便宜的元旦及春节。

商务部最新出炉的数据显示，11月份全国食用农产品市场价格环比上涨8.5%。其中，猪肉作为主要品种上涨较快。11月，36个大中城市猪肉批发均价环比上涨26.7%。但同时，猪肉价格相比去年同期仍有40.5%的降幅。

除猪肉外，蔬菜价格近日也备受关注。商务部数据显示，11月30种蔬菜和6种水果批发均价环比分别上涨15.2%和5.8%，同比分别上涨28.8%和4.7%。其他农产品波动幅度不大。

(责编：赵竹青、吕骞)

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