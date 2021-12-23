人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：今年前11月我国对外投资6403.8亿元

2021年12月23日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰透露，今年1至11月，我国对外非金融类直接投资6403.8亿元人民币，同比下降2.9%（折合991.3亿美元，同比增长4.3%）。对外承包工程完成营业额8564.7亿元人民币，同比增长2.6%（折合1325.8亿美元，同比增长10.1%）。

高峰介绍，在此期间，我国对外投资呈现三大特点。一是对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1至11月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资179.9亿美元，同比增长12.7%；对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额766.5亿美元，同比增长8.2%。二是多个领域对外投资保持增长。1至11月，对外制造业投资163.5亿美元，同比增长3.7%。流向交通运输、批发和零售、信息服务等领域投资也呈增长态势。三是对外承包工程大项目增多。1至11月，新签合同额上亿美元项目404个，较上年同期增加23个，主要集中在交通运输、电力工程等领域。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
RCEP即将生效 商务部：将及时出台指导意见
　　人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于明年1月1日正式生效。目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。…
商务部：确保两节期间生活必需品不断档、不脱销
　　人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰透露，元旦春节临近，商务部已经召开全国商务系统电视电话会议，全面动员部署在抓好疫情防控前提下做好“两节”期间市场供应保障相关工作。 一是加大货源组织力度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部