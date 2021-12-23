人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰透露，今年1至11月，我国对外非金融类直接投资6403.8亿元人民币，同比下降2.9%（折合991.3亿美元，同比增长4.3%）。对外承包工程完成营业额8564.7亿元人民币，同比增长2.6%（折合1325.8亿美元，同比增长10.1%）。

高峰介绍，在此期间，我国对外投资呈现三大特点。一是对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1至11月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资179.9亿美元，同比增长12.7%；对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额766.5亿美元，同比增长8.2%。二是多个领域对外投资保持增长。1至11月，对外制造业投资163.5亿美元，同比增长3.7%。流向交通运输、批发和零售、信息服务等领域投资也呈增长态势。三是对外承包工程大项目增多。1至11月，新签合同额上亿美元项目404个，较上年同期增加23个，主要集中在交通运输、电力工程等领域。

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