商务部：确保两节期间生活必需品不断档、不脱销
2021年12月23日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰透露，元旦春节临近，商务部已经召开全国商务系统电视电话会议，全面动员部署在抓好疫情防控前提下做好“两节”期间市场供应保障相关工作。
一是加大货源组织力度。指导督促商贸流通企业根据节日市场消费特点，保障供应，丰富供给，满足多样化市场需求。
二是保障节日期间正常营业。在落实疫情防控各项要求的前提下，引导商贸流通企业在节日期间正常营业，推动农批农贸市场、商超电商、外卖快递企业保持一定开业比例，满足消费者节日期间消费需求。
三是确保货源供应充足。指导商贸流通企业预先安排运力，及时拓展供应渠道，充实肉类、耐储蔬菜等政府储备，确保节日市场供应充足，价格总体平稳，生活必需品不断档、不脱销。
(责编：赵竹青、吕骞)
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