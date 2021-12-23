人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）经过两个月的反弹之后，我国11月消费增速再次回落至4%以下。商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰对此表示，受疫情多点散发、基数抬升等因素影响，11月份我国消费市场增速有所放缓，但仍然展现出较强韧性。总体看，我国消费市场稳中向好的趋势没有改变。

高峰总结了今年前11月我国消费市场的主要特点。

一是城乡消费同步回升。1至11月份，城镇、乡村消费品零售额分别为34.6万亿元和5.3万亿元，同比分别增长13.8%和13.3%。

二是基本生活消费平稳增长。1至11月份，限额以上单位粮油食品、饮料零售额同比分别增长10.7%和21.2%。在实物商品网上零售额中，食品类商品销售同比增长18.8%。

三是升级类商品销售较快增长。1至11月份，限额以上单位金银珠宝、文化办公用品、通讯器材零售额同比分别增长34.1%、20.2%和16.3%，建材、家具零售额同比分别增长22.2%和16.9%。

四是新型消费快速发展。1至11月份，实物商品网上零售额达9.8万亿元，同比增长13.2%，占社零总额24.5%；新能源汽车销售299万辆，同比增长1.7倍，占汽车销售总量的12.7%。

“下一步，商务部将按照中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进。”高峰表示。

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