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国美公布全零售生态共享平台创新跃变战略

2021年12月23日16:31 | 来源：人民网
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12月22日，国美在北京以现场和云峰会的形式举办了“国美全零售生态伙伴大会暨35周年庆启动仪式”，向社会各界表达了国美“全心为你，全新出发”的美好心愿，正式公布了全零售生态共享平台创新跃变战略，并与几十家“新老朋友”签署了生态伙伴战略协议。

据悉，国美于今年升级推出“全零售生态共享平台”，聚合国美线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建六大平台，形成全品类、全场景，全渠道，全链路、商品全生命周期管理的国美生态体系。

在大会现场，国美零售高级副总裁方巍表示，国美线上平台以真快乐为第一主战场，集团所有供应链端的商品及服务类商品均入驻真快乐，实现全品类、全量SKU展示和销售。真快乐还通过“一店一页”为用户和商户带来线上线下穿行的全场景，合并优化零售全产业链各环节成本，显著提高运营效率。真快乐以“乐”和“购”为重点，一站式暖心服务真正让用户玩得开心、买得畅快，真正实现娱乐卖、娱乐买、分享乐。线下平台以国美家平台为主，涉及48个业态赛道、128个细分类目，可根据不同店型与内容进行组合分拆，主要店型则分为城市店、商圈店、区域店、社区店、社区驿站。整体而言，国美线下平台与线上平台共同构建了全场景国美生态圈，推动国美实现两套成本合并为一套成本，打造出共享、共存、共建、共生、共融的商业平台。

据介绍，国美供应链平台通过招商+自采+定制等全模式，围绕家庭用户需求，主力打造家电、食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护等类目商品。通过全品类上下游资源整合、深度分销、营销、品牌运营和孵化能力，提升采购质量降低采购成本。

国美物流平台以安迅物流为依托，将“JIT”理念引入零售行业，以预约“准时达”为经营特色，以“即时送”“闪店送”为基础能力，向用户提供准时达、快送和送装同步的高标准物流配送服务。

国美的共享共建平台是供应商、平台、零售商、推手、销售者的全链路的开放式零售资源分发及营销整合平台。国美作为提出共享共建模式的零售企业，力图通过共享共建，实现会员打通、积分互换、数据共享，以帮助各类商家公平参与竞争，打造高效、高性价比经营闭环。国美的大数据&云平台则以数据支撑和云服务，为国美各大平台的可持续发展保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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